Савельева с Сафоновым, Тодоренко с Топаловым и еще 12 самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса

Александра Савельева и Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов опубликовал в Instagram снимок из фотосессии, в которой приняла участие солистка «Фабрики» Александра Савельева. «Моя жена. Человек, который поддерживает меня всегда, не смотря на безрассудность моих планов и некомерчество моих поступков. Спасибо! Люблю!» — написал под фотографией Сафонов. Актер и участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. Недавно появились слухи о том, что Александра беременна.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Влад и Регина познакомились во время работы над спектаклем Сергея Роста «Заложи жену в ломбард», в котором сыграли жениха и невесту и, по сценарию, целовались в одной из сцен. Топалов знал Тодоренко по шоу «Орел и решка», а сама телеведущая заявила, что была влюблена в певца еще в детстве, когда он был участником группы Smash!! (позднее Регина призналась, что пошутила). Этим летом они обручились, а недавно влюбленные впервые стали родителями.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе более двух лет. Известный режиссер объявил о разводе с супругой, главным редактором Hello! Светланой Бондарчук и перестал скрывать свои отношения с актрисой МХТ Чехова. Влюбленные уверяют, что двадцатилетняя разница в возрасте им совершенно не мешает, и часто вместе выходят на красные ковровые дорожки.
Ирина Старшенбаум и Александр Петров
Ирина Старшенбаум и Александр Петров — одна из самых романтичных пар российского кинематографа. Он играет в фильмах и сериалах обожаемого красотками харизматичного разгильдяя, а она является его музой. Именно Ирина сыграла главную роль в спектакле Александра «#ЗАНОВО РОДИТЬСЯ», в котором они демонстрируют страсть и любовь.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
В начале декабря у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын. Малыш появился на свет в одной из клиник Петербурга. Незадолго до этого радостного события Максим поздравил Елизавету с главной ролью в детективном триллере Валерия Тодоровского «Ворона». «Радуюсь за половинку... Новая роль, новый образ, неожиданные проявления, крутой сюжет... даже я такой тебя еще не видел... Поздравляю с премьерой всю команду», — написал Матвеев в Instagram.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Большим удивлением для многих стало официальное заявление Агаты Муцениеце, опубликованное в ее Instagram несколько месяцев назад: «Дорогие друзья... все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами...». Позднее актриса начала экспериментировать с имиджем и не скрывала, что очень тяжело переживает расставание с супругом. К счастью, Муцениеце и Прилучному удалось сохранить отношения и остаться вместе.
Анна Кастерова и Евгений Малкин
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин женат на телеведущей Анне Кастеровой. В прошлом году спортсмен впервые показал фото сына Никиты. «Ой, у него цепочка на шее - как и у папы!», «У вас прелестный ребенок», «Маленький Никита однажды станет звездой», «Женька самый лучший папа», — прокомментировали трогательное фото фолловеры.
Светлана Устинова и Илья Стюарт
Актриса Светлана Устинова вышла замуж за кинопродюсера Илью Стюарта прошлым летом. Романтическое свадебное торжество устроили в павильоне «Мосфильма». Подружки невесты в платьях от Яны Расковаловой были похожи на ангелов, а невеста выбрала платье марки Maison Bohemique и шла к импровизированному алтарю под «водопадом» из лепестков роз.
Равшана Куркова и Станислав Румянцев
Прошлым летом в СМИ появилась информация о том, что 36-летняя Равшана Куркова вышла замуж за 26-летнего коллегу по спектаклю «Черный русский». Влюбленные старались как можно больше времени проводить вместе, путешествуя по разным странам, и не хотели комментировать свои отношения.
Муся Тотибадзе и Григорий Добрыгин
Актриса и певица с огненно-рыжими волосами Муся Тотибадзе, дочь художника Константина Тотибадзе несколько лет встречается с актером Григорием Добрыгиным. В 2015 году Тотибадзе записала саундтрек к фильму «Территория», в котором Добрыгин сыграл одну из главных ролей.
Татьяна и Дмитрий Дюжевы
Рядом с супругой Татьяной, которую он всегда нежно назвает своей любимой Танечкой, Дмитрий Дюжев расплывается в счастливой улыбке и превращается в большого плюшевого медведя. Актер, потерявший семью и оставшийся без самых близких людей, после свадьбы наконец обрел душевный покой и перестал чувствовать себя одиноким. Будущую супругу Дмитрий увидел на концерте Мадонны, как сам уверяет, «разглядел ее из тысячи лиц» и сразу понял, что она та самая, с которой он хочет прожить всю жизнь. Теперь Дюжев заявляет, что ради жены готов на все, в том числе готов завоевывать ее любовь и покорять ее сердце снова и снова.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
На днях Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет с младшим сыном Лукой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» и певец появились на новогоднем утреннике известного бренда. Супруги ранее предпочитали скрывать от всех личную жизнь и детей, а недавно стали более открытыми с поклонниками и журналистами. Осенью Меладзе и Джанабаева перевоплотились в Бонни и Клайда и дали первое совместное интервью. О романе пары впервые заговорили еще в 2009 году. В 2014-м Валерий и Альбина официально стали мужем и женой. Супруги воспитывают двоих сыновей — 14-летнего Константина и 4-летнего Луку.
Ольга Зуева и Данила Козловский
Мечта тысячи девушек Данила Козловский около двух лет назад начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой. «У нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливает с двух сторон. Возникает такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то не взрывается», — рассказала Ольга в интервью каналу НТВ.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
В 2012 году Елена Лядова получила престижную кинопремии «Золотой орел» и «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме Андрея Звягинцева «Елена». Успех омрачило расставание с актером Александром Яценко, с которым Лядова прожила в гражданском браке семь лет. Яценко закрутил роман с гримершей, а когда обо всем стало известно, актеры расстались. Спустя пару лет очередной успех Елены Лядовой уже ничто не омрачало: на этот раз она получила награды за роль в фильме «Левиафан», на съемках которого познакомилась со своим нынешним супругов Владимиром Вдовиченковым.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru