Савельева с Сафоновым, Тодоренко с Топаловым и еще 12 самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса

На днях Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет с младшим сыном Лукой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» и певец появились на новогоднем утреннике известного бренда. Супруги ранее предпочитали скрывать от всех личную жизнь и детей, а недавно стали более открытыми с поклонниками и журналистами. Осенью Меладзе и Джанабаева перевоплотились в Бонни и Клайда и дали первое совместное интервью. О романе пары впервые заговорили еще в 2009 году. В 2014-м Валерий и Альбина официально стали мужем и женой. Супруги воспитывают двоих сыновей — 14-летнего Константина и 4-летнего Луку.

Ольга Зуева и Данила Козловский