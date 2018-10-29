Максим Матвеев поздравил Елизавету Боярскую с новой ролью: «Даже я такой тебя еще не видел»

Этой осенью Елизавета Боярская ушла в декретный отпуск. Однако новые фильмы, в которых можно увидеть актрису, продолжают выходить в эфир. Сегодня супруг артистки, Максим Матвеев, поздравил ее с новой ролью.

«Радуюсь за половинку... Новая роль, новый образ, неожиданные проявления, крутой сюжет... даже я такой тебя еще не видел... Поздравляю с премьерой всю команду», — написал он.