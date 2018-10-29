logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Максим Матвеев поздравил Елизавету Боярскую с новой ролью: «Даже я такой тебя еще не видел»

Популярный актер Максим Матвеев поддержал беременную супругу.

Этой осенью Елизавета Боярская ушла в декретный отпуск. Однако новые фильмы, в которых можно увидеть актрису, продолжают выходить в эфир. Сегодня супруг артистки, Максим Матвеев, поздравил ее с новой ролью.

«Радуюсь за половинку... Новая роль, новый образ, неожиданные проявления, крутой сюжет... даже я такой тебя еще не видел... Поздравляю с премьерой всю команду», — написал он.

Первая серия детективного триллера Валерия Тодоровского «Ворона», в котором актриса сыграла главную роль (женщины-следователя Анны Воронцовой, которую окрестили в честь одноименной птицы за неуживчивый и сложный характер), выйдет в эфир канала НТВ уже сегодня вечером, в 21:00.

«Мне очень понравился характер самой Анны Воронцовой. Она сложная и многогранная: это одновременно и борец, и слабая девушка. Впечатляет выбор ее профессии: будучи пианисткой, вопреки всему — планам, родителям, блестящей карьере — она пошла на юридический факультет и начала работу в Следственном комитете», — говорила Лиза Боярская.

А вы смотрите сериалы?

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз