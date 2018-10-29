Максим Матвеев поздравил Елизавету Боярскую с новой ролью: «Даже я такой тебя еще не видел»

Этой осенью Елизавета Боярская ушла в декретный отпуск. Однако новые фильмы, в которых можно увидеть актрису, продолжают выходить в эфир. Сегодня супруг артистки, Максим Матвеев, поздравил ее с новой ролью.
«Радуюсь за половинку... Новая роль, новый образ, неожиданные проявления, крутой сюжет... даже я такой тебя еще не видел... Поздравляю с премьерой всю команду», — написал он.
Первая серия детективного триллера Валерия Тодоровского «Ворона», в котором актриса сыграла главную роль (женщины-следователя Анны Воронцовой, которую окрестили в честь одноименной птицы за неуживчивый и сложный характер), выйдет в эфир канала НТВ уже сегодня вечером, в 21:00.
«Мне очень понравился характер самой Анны Воронцовой. Она сложная и многогранная: это одновременно и борец, и слабая девушка. Впечатляет выбор ее профессии: будучи пианисткой, вопреки всему — планам, родителям, блестящей карьере — она пошла на юридический факультет и начала работу в Следственном комитете», — говорила Лиза Боярская.
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Фото и видео: instagram