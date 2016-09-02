Мечта тысячи девушек Данила Козловский около двух лет назад начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой. Сейчас актер пробует себя в качестве режиссера, работая над картиной «Тренер», где его возлюбленная исполнит одну из главных ролей.

Раньше Зуева жила в Нью-Йорке. Однако с появлением в ее жизни Козловского она вернулась в Россию и сейчас живет на две страны: «У меня до сих пор есть дела, друзья, квартира, номер телефона в Нью-Йорке и так далее».

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) Фев 14 2017 в 9:11 PST

Как ранее сообщали СМИ, сейчас влюбленные снимают свое гнездышко в центре Москвы. По словам Ольги, для них идеальный завтрак – это завтрак дома. «Я всегда готовлю завтрак, неважно, во сколько мы просыпаемся», — призналась актриса в разговоре с НТВ.

Зуева также отметила, что, как и у любой пары, у них случаются ссоры, ведь она достаточно «взрывоопасный человек» и очень эмоциональная.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) Сен 2 2016 в 5:50 PDT

«У нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливает с двух сторон. Возникает такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то не взрывается», — рассказала Ольга.

Отметим, что во время поездки в Токио, откуда влюбленные делились снимками, поклонники пары увидели обручальное кольцо на пальце Зуевой. С тех пор в Сети ходят слухи, что в скором времени Ольга и Данила свяжут себя узами брака. Сама же девушка эту информацию не прокомментировала, отметив лишь, что они с Козловским будут проводить некоторое время в Нью-Йорке и жить на два дома.

«Учитывая наши планы, я думаю, мы будем проводить некоторое время в Нью-Йорке, то есть развиваться в разных направлениях и иметь два дома», — заключила Зуева.

Фото: starface.ru, instagram.com