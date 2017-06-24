Друзья пары поделились в своих Instagram моментами праздника

Вчера состоялась свадьба актрисы Светланы Устиновой и продюсера Ильи Стюарта. Одной из первых, рассказавших о мероприятии, оказалась Дарья Чаруша. Впоследствии, в блогах многих знаменитостей появились кадры из павильона «Мосфильма», где состоялось празднование.

Атмосфера мероприятия была поистине сказочная: подружки невесты в платьях от Яны Расковаловой были похожи на ангелов. А невеста выбрала платье марки Maison Bohemique, с которой сотрудничает уже несколько лет.