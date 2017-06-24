В Сети появились фотографии и видео со свадьбы Светланы Устиновой и Ильи Стюарта
Вчера состоялась свадьба актрисы Светланы Устиновой и продюсера Ильи Стюарта. Одной из первых, рассказавших о мероприятии, оказалась Дарья Чаруша. Впоследствии, в блогах многих знаменитостей появились кадры из павильона «Мосфильма», где состоялось празднование.
Атмосфера мероприятия была поистине сказочная: подружки невесты в платьях от Яны Расковаловой были похожи на ангелов. А невеста выбрала платье марки Maison Bohemique, с которой сотрудничает уже несколько лет.
Среди гостей свадьбы замечены Вадим Верник, Анна Чиповская, Светлана Бондарчук, Екатерина Вилкова, Резо Гигинеишвили, Ирина Водолазова, Мария Кравцова, Тата Бондарчук, Аглая Тарасова, Екатерина Мухина, Наталья Османн и множество других знаменитостей.
Ведущим торжества стал Игорь Верник.
Мы присоединяемся к поздравлениям молодоженов!
Фото: instagram.com