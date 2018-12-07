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Неудачный наряд или беременность? 34-летняя Саша Савельева в странных брюках спровоцировала разговоры о своем «интересном положении»

Светские сплетники обсуждают беременность Саши Савельевой.

Сегодня звезда группы «Фабрика» Саша Савельева появилась на мероприятии в весьма странном наряде. Широкие брюки золотого цвета, то ли скрывающие, то ли образующие внушительных объемов живот, заинтересовали сплетников. «А не беременна ли Саша Савельева из группы "Фабрика"? Не бывает настолько неудачного наряда», — пишут они в Telegram.

Видеозаписи, которые появились в разделе «сториз» Instagram звезды лишь подогрели интерес.

Стоит отметить, что так же как и Виктория Лопырева, которая, согласно предположениям фолловеров, будет рожать в декабре, Саша выбирает специфические ракурсы и всячески скрывает область живота на недавних снимках.

Как считаете, что это? Беременность или просто неудачный сценический образ?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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