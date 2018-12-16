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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вышли в свет с младшим сыном

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

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Пара перестала скрывать четырехлетнего сына Луку.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей — 14-летнего Константина и 4-летнего Луку. Фотографии мальчиков практически не появляются в блогах артистов, однако на днях поклонники получили возможность узнать, как выглядит младший ребенок известной пары.

Артисты появились на новогоднем утреннике известного бренда в компании младшего сына. Мальчик позировал фотографам вместе с родителями, однако чувствовал себя не в своей тарелке — на снимках, попавших в Сеть, Лука прижимается к звездной маме и совсем не улыбается в камеру.

В отличие от младшего брата, старший сын пары чувствует себя перед камерами более уверенно. Например, в недавнем клипе Дениса Клявера на песню «Когда ты станешь большим», Костя снялся вместе с мамой.

Напомним, кроме сыновей от Альбины Джанабаевой у Валерия Меладзе есть три дочери от первой супруги Ирины: 27-летняя Инга, 19-летняя Софья и 16-летняя Арина.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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