Несмотря на то, что официальных комментариев еще не было, завесу тайны приоткрыла актриса Дарья Чаруша

Актриса Светлана Устинова и продюсер Илья Стюарт встречаются уже несколько лет. Источники предполагали, что именно 24 июня состоится бракосочетание актеров. На страницах знаменитостей в социальных сетях нет никакой информации о радостном событии, но подруга молодоженов — актриса Дарья Чаруша — поделилась в своем Instagram забавным ретро-снимком с говорящей подписью.

Мисс Америка 1920 года, но эта картинка говорит все о моем предчувствии сегодняшнего дня. Еду к тебе, Света! #свадьба_Стюарта_и_Устиновой @svetaustinova @ilyastewart Публикация от Charusha (@charusha) Июн 24 2017 в 12:09 PDT

«Мисс Америка 1920 года, но эта картинка говорит все о моем предчувствии сегодняшнего дня. Еду к тебе, Света! #свадьбаСтюартаи_Устиновой», — подписала снимок Чаруша.

Напомним, в 2009 году Светлана Устинова была замужем за украинским режиссером Марком Горобцом.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)