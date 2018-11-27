Детская влюбленность, поцелуй на сцене и тест на беременность в коробке с икрой: история любви Топалова и Тодоренко

Роман Влада Топалова и Регины Тодоренко развивался стремительно — и в их случае этот оборот не просто клише, а самое точное определение. Они познакомились полтора года назад, спустя несколько недель начали встречаться, совсем скоро у них родится ребенок, а на лето уже запланирована свадьба. Впечатляет, не правда ли? Но обо всем по порядку.
Влад и Регина познакомились во время работы над спектаклем Сергея Роста «Заложи жену в ломбард», в котором сыграли жениха и невесту и, по сценарию, целовались в одной из сцен. Топалов знал Тодоренко по шоу «Орел и решка», а сама телеведущая призналась, что была влюблена в певца еще в детстве, когда он был участником группы Smash!!. Впервые об их романе заговорили в феврале, когда Тодоренко опубликовала фото из совместного путешествия с Топаловым. На снимке они позировали в заснеженном поле рядом с квадроциклом. «Какие экстремальные виды спорта вы любите? Мы вот с Владом катнули на квадриках, завтра собираемся покататься на коньках по Байкалу», — поделилась планами телеведущая. Поклонники начали поздравлять ребят в многочисленных комментариях к снимку, а СМИ — сообщать о новой звездной паре. Подогревал слухи о романтических отношениях Регины и Влада и тот факт, что оба они не так давно расстались со своими вторыми половинами — Топалов в прошлом году развелся с женой, а Тодоренко рассталась с бойфрендом.
Спустя несколько месяцев они перестали скрывать свои отношения от широкой общественности и начали регулярно публиковать в соцсетях совместные фотографии и признания друг другу в нежных чувствах. Особенно трогательной была Регина. «Мой друг сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?» — подписала она кадр, на котором целует Влада в щеку. В июле появились слухи о беременности телеведущей, которые подтвердились на вечеринке «Glamour. Начало», посвященной запуску голосования за номинантов на премии «Женщина года». Тодоренко позировала фотографам в желтом мини-платье, под которым уже невозможно было скрыть округлившийся живот.
Через несколько дней после этого эффектного совместного выхода в свет влюбленные сообщили о помолвке. Влад опубликовал в Instagram фото, сделанное на яхте во время круиза у берегов Франции, на котором Регина показывает помолвочное кольцо на безымянном пальце «Согласна???» — красноречиво подписал он снимок. Через несколько минут и сама Тодоренко продемонстрировала руку со сверкающим камнем на похожем кадре с любимым и ответила ему: «Согласна!!!»
«Мы были с друзьями на лодочке... Он очень давно хотел сделать мне предложение и наконец-то решился. Я ни на что не намекала. Я не из тех женщин, которые пушат: "Давай! Давай! Женись на мне, пожалуйста! Умоляю!" Он встал на колено, по традиции, все было очень красиво. Предложил выйти за него замуж, жить с ним всю жизнь и стать его опорой и обузой», — рассказала Регина в шоу «Вечерний Ургант».
Осенью влюбленные приняли участие в романтической фотосессии журнала Hello! и раскрыли подробности своих отношений. Влад признался, что Регина очаровала его своей открытостью, непосредственностью и бьющей через край энергией. А Регина отметила, что до Влада никогда не встречала таких заботливых мужчин. До помолвки они жили вместе полгода — по словам Топалова, он был готов сделать предложение руки и сердца уже спустя несколько месяцев после знакомства, но хотел, чтобы это важное решение было более взвешенным и обдуманным.
Стать родителями они решили еще раньше — телеведущая призналась, что они очень хотели совместных детей. О беременности Тодоренко сообщила во время романтического ужина, положив тест на беременность в... коробку с банкой икры: «Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру. По всей комнате расставила видеокамеры, чтобы снимать его реакцию, накрыла на стол и стала ждать. День у Влада не задался, он был простужен и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом, и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: "Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?" (Смеется.) А он решил, что это ложка!»
Регина и Влад уже знают пол будущего ребенка, но пока предпочитают скрывать от всех, кто у них родится, а вот о свадьбе мечты, запланированной на лето, недавно рассказали. «Хочется веселую одесскую свадьбу, собрать всех родственников и друзей. Пригласить человек 50 самых близких и, возможно, уехать куда-то на остров и там плясать до упаду, до утра», — поделилась Тодоренко в разговоре с Сергеем Майоровым для программы «Однажды…».
Текст: Ангелина Нежная
Фото: starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru