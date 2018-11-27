Детская влюбленность, поцелуй на сцене и тест на беременность в коробке с икрой: история любви Топалова и Тодоренко

Роман Влада Топалова и Регины Тодоренко развивался стремительно — и в их случае этот оборот не просто клише, а самое точное определение. Они познакомились полтора года назад, спустя несколько недель начали встречаться, совсем скоро у них родится ребенок, а на лето уже запланирована свадьба. Впечатляет, не правда ли? Но обо всем по порядку.

Влад и Регина познакомились во время работы над спектаклем Сергея Роста «Заложи жену в ломбард», в котором сыграли жениха и невесту и, по сценарию, целовались в одной из сцен. Топалов знал Тодоренко по шоу «Орел и решка», а сама телеведущая призналась, что была влюблена в певца еще в детстве, когда он был участником группы Smash!!. Впервые об их романе заговорили в феврале, когда Тодоренко опубликовала фото из совместного путешествия с Топаловым. На снимке они позировали в заснеженном поле рядом с квадроциклом. «Какие экстремальные виды спорта вы любите? Мы вот с Владом катнули на квадриках, завтра собираемся покататься на коньках по Байкалу», — поделилась планами телеведущая. Поклонники начали поздравлять ребят в многочисленных комментариях к снимку, а СМИ — сообщать о новой звездной паре. Подогревал слухи о романтических отношениях Регины и Влада и тот факт, что оба они не так давно расстались со своими вторыми половинами — Топалов в прошлом году развелся с женой, а Тодоренко рассталась с бойфрендом.

Спустя несколько месяцев они перестали скрывать свои отношения от широкой общественности и начали регулярно публиковать в соцсетях совместные фотографии и признания друг другу в нежных чувствах. Особенно трогательной была Регина. «Мой друг сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?» — подписала она кадр, на котором целует Влада в щеку. В июле появились слухи о беременности телеведущей, которые подтвердились на вечеринке «Glamour. Начало», посвященной запуску голосования за номинантов на премии «Женщина года». Тодоренко позировала фотографам в желтом мини-платье, под которым уже невозможно было скрыть округлившийся живот.