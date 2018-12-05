Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями

Регина Тодоренко вела активный образ жизни все 9 месяцев беременности, не уходя в декрет и успев даже выйти замуж за возлюбленного Влада Топалова. И вот наконец свершилось — менее часа назад, днем 5 декабря, звезда «Орла и решки» родила сына в одном из московских перинатальных центров. Об этом порталу Peopletalk сообщил сам Влад.

Имя счастливые родители пока не раскрывают, но певец назвал рост и вес ребенка — 59 см и 3 килограмма 690 граммов. Влад, разумеется, присутствовал рядом с женой и поддерживал ее.