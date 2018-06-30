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Снова счастливы вместе? Агата Муцениеце показала семейную идиллию с Павлом Прилучным

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Павла Прилучного

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Поклонники уверены, что актерская пара преодолела кризис в отношениях.

«Мы решили взять паузу в браке» — таким заявлением огорошила поклонников обаятельная Агата Муцениеце. Супруга красавчика Павла Прилучного и мама Тимофея и Мии попросила фолловеров проявить уважение к их частной жизни и не забрасывать вопросами. Но, кажется, теперь у Прилучных все хорошо. Накануне в Instagram Stories блондинки появились трогательные видеоролики — Павел и Агата устроили прогулку на мопеде.

Отметим, что, несмотря на все просьбы актрисы, подписчики пары активно обсуждали вероятные причины разлада. Многие были уверены, что в паузе виноват третий человек. Павел Прилучный крайне эмоционально отреагировал на эти домыслы: «Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад. Все что касается наших отношений относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБо за понимание!!» (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.).

Фото: starface, instagram

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