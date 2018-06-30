Снова счастливы вместе? Агата Муцениеце показала семейную идиллию с Павлом Прилучным

Отметим, что, несмотря на все просьбы актрисы, подписчики пары активно обсуждали вероятные причины разлада. Многие были уверены, что в паузе виноват третий человек. Павел Прилучный крайне эмоционально отреагировал на эти домыслы: «Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад. Все что касается наших отношений относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБо за понимание!!» (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.).

Фото: starface, instagram