Муцениеце, Самойлова, Милявская и другие знаменитости, со скандалами расставшиеся с мужьями

Оксана Самойлова в конце марта объявила о разводе с Джиганом после 10 лет брака. Причинами такого решения стали измены и неадекватное поведение рэпера, который недавно лечился от алкогольной и наркотической зависимостей. «Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. <...> У нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — написала Оксана в Instagram и продолжила публиковать откровенные посты, в которых рассказывает о том, что чувствует и как переживает случившееся.

Лолита Милявская