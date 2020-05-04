Муцениеце, Самойлова, Милявская и другие знаменитости, со скандалами расставшиеся с мужьями
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Агата Муцениеце
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после 9 лет брака. У актеров растут 6-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия. Муцениеце заявила, что Павел пил в течение 10 дней, не переставая, выбросил ее телефон, и ей пришлось записать видео с телефона мамы. «Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала Агата и добавила, что у нее нет другого оружия против экс-мужа, кроме публичности. «Я не хочу, чтобы это все опять замолчалось, чтобы опять се было, как раньше. Я хочу, чтобы все знали, какой человек Павел. Он довел детей до слез, — сказала она. — Как говорится, привет Джигану». Также актриса намекнула на то, что супруг ей изменил. В итоге Прилучный и Муцениеце решили не посвящать широкую общественность в свои семейные дрязги и заявили, что собираются мирно развестись с помощью адвокатов.
Оксана Самойлова
Фото: Instagram
Оксана Самойлова в конце марта объявила о разводе с Джиганом после 10 лет брака. Причинами такого решения стали измены и неадекватное поведение рэпера, который недавно лечился от алкогольной и наркотической зависимостей. «Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. <...> У нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — написала Оксана в Instagram и продолжила публиковать откровенные посты, в которых рассказывает о том, что чувствует и как переживает случившееся.
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская наконец официально развелась с супругом Дмитрием Ивановым после затянувшихся судебных разбирательств и публичных выяснений отношений в соцсетях и различных интервью и телешоу в конце апреля. Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не могла прийти к логическому завершению, а также назвала бывшего альфонсом.
Смеясь в эфире шоу «Секрет на миллион», Милявская призналась, что материнский инстинкт не дал ей просто так выставить мужа из дома. Певица дала ему конверт с 5000 евро: «Я этот конверт приготовила заранее, положила туда 7000 евро — именно во столько я оценила прелесть семейной жизни в течение семи лет. А две «штуки» я вынимаю за некачественное обслуживание». «Я тебе не мама, и мне альфонс не нужен в квартире», — заявила Лолита мужу в момент расставания.
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота сильно удивила поклонников, объявив о разводе с Владом Соколовским. Ребята выглядели очень счастливыми и для многих были образцово-показательной парой. Выяснилось, что на самом деле в их отношениях все было далеко не безоблачно. Рита заявила, что Влад изменял ей несколько лет, в том числе и тогда, когда она была беременна. Узнав о неверности супруга, Дакота подала на развод и во всех подробностях рассказала о предательстве бывшего. После разгоревшегося скандала Соколовский публично покаялся в изменах и сейчас старается быть достойным отцом для своей дочки.
Милана Тюльпанова
Фото: Instagram
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись и определили размер алиментов прошлой весной. В браке они состояли меньше четырех лет. Ссоры в семье начались после того, как ушел из жизни отец Миланы — Вадим Тюльпанов. Развод сопровождался скандалами и обоюдными обвинениями, которые не утихали почти год. Супруги долгое время не могли решить, с кем останется жить общий сын Артемий. Сначала Кержаков забрал его себе, обвиняя жену в употреблении наркотиков. Но в итоге суд постановил, что ребенок будет жить с матерью, а отец обязан платить алименты. На финальном заседании озвучили данные экспертизы: наркотики Тюльпанова не принимала. За все это время Милана не раз подробно рассказывала о том, как ужасно и равнодушно к ней относился супруг: предавал, унижал, не поддерживал в трудную минуту и не только...
Оксана Воеводина
Фото: Instagram
26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, монарх расстался с ней, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. По другим слухам, Мухаммад изменял супруге с первых дней брака. Сама Оксана не стала молчать и дала много интервью о несчастном браке, в том числе обвинив бывшего избранника в неверности и нежелании платить алименты на содержания ребенка, а также рассказала, как тяжело пережила предательство.
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первым официальным мужем Ольги Бузовой стал футболист Дмитрий Тарасов. Они поженились 26 июня 2012 года и развелись 30 декабря 2016 года. Этот развод Ольга переживала очень тяжело: дала десятки интервью о расставании, страдала, не скрывала свои переживания от публики и начала петь, в своих песнях высказывая все накипевшие чувства и мысли о горьком расставании. Телеведущая даже призналась, что хотела выброситься из окна — так тяжело она переживала развод с мужем, который предпочел ей «вторую вице-мисс Россия 2014» Анастасию Костенко. Сейчас Ольга счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном, но теперь заявляет, что доверять на сто процентов никому нельзя.
Фото: Instagram, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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