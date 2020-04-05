Оксана Самойлова рассказала, какой урок ей преподала ситуация с Джиганом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Несколько дней назад Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом спустя десять лет семейной жизни.
Многодетная мама не рассказывает, из-за чего приняла такое решение, однако поделилась выводами, которые сделала в создавшейся ситуации. «Знаете, какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет, это не про то, что все козлы и все изменяют и любви нет. Я уверена на миллиард процентов, что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то, что всегда, всегда нужно расчитывать только на себя и свои силы!»
«Всё, что я делала, я примеряла на ситуацию: «А смогу ли я сама это вытянуть» и детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1000000 раз в гораздо более сложной ситуации, и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами ещё и в финансовом плане. Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждёт тебя впереди. Поэтому, девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить!Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне)))», — размышляет Оксана.
Самойлова признается, что начала работать с психологом: «Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предьявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность, я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть».
Напомним, у Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера — прим.ред.) четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 2-летняя Майя, а 18 февраля этого года на свет появился долгожданный сын Давид.
А вы согласны с Оксаной Самойловой?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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