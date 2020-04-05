Оксана Самойлова рассказала, какой урок ей преподала ситуация с Джиганом

Самойлова признается, что начала работать с психологом: «Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предьявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность, я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть».

Напомним, у Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера — прим.ред.) четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 2-летняя Майя, а 18 февраля этого года на свет появился долгожданный сын Давид.

А вы согласны с Оксаной Самойловой?