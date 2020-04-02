Оксана Самойлова решилась на развод с Джиганом два месяца назад: «Не надо меня жалеть, я сильная»
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Фото: Instagram
Несколько дней назад жена рэпера Джигана и мать его четверых детей Оксана Самойлова сообщила о разводе. Ее терпение из-за странного поведения супруга лопнуло и она решила уйти от него. Новость не стала полной неожиданностью для поклонников Оксаны: многие подозревали, что после выходок Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) жена решиться разоhвать с ним отношения.
Оксана Самойлова призналась, что жила с этой мыслью два месяца и уже свыклась с ней. Она также попросила не жалеть ее.
«Я сейчас не буду закрываться. За последние 2 месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети — моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в «Инстаграме». Сейчас и так всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга», — написала Оксана Самойлова.
Напомним, проблемы в семье Джигана начались сразу после рождения его единственного и долгожданного сына Давида. Многие тогда объясняли выходки рэпера тем, что он слишком сильно радовался и отмечал появление на свет мальчика после трех дочек.
Джиган даже провел некоторое время в рехабе, где лечился от пагубных пристрастий. Оксана молчала, обмолвившись только, что хочет как можно скорее вернуться в Россию из США, где она рожала.
Джиган ситуацию пока не комментирует.
Историю отношений Оксаны Самойловой с мужем читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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