Папа дома: Джиган показал, как проводит время с детьми
Фото: Instagram Джигана
Вот уже несколько недель поклонники следят за ситуацией в семье Оксаны Самойловой и Джигана.
Многодетная мама объявила, что разводится со своим супругом, а рэпер, по слухам, по возвращении в Россию отправился в рехаб. Однако новое фото в блоге музыканта дало фолловерам надежду на вероятное примирение супругов. «Family Time (время с семьей — прим.ред.)», — подписал Джиган кадр, на котором показал, как проводит время со всеми детьми.
«Папа дома», «Никакого развода не будет, надеюсь», «Берегите друг друга, вы отличная пара, счастья и удачи вам, деткам здоровья», «Ууррраааааа, рада больше, чем за себя», «Вот оно... Самое большое счастье!!! … береги своих детей и жену❤️», «Надеюсь, все у вас будет хорошо», «Услада для глаз», «Дай Бог, чтобы все у Вас было хорошо», «Как приятно на вас смотреть, когда все хорошо! Пусть будет лучше с каждым днём», — пишут подписчики.
Напомним, Оксана Самойлова родила от Джигана четверых детей — Ариелу, Лею, Майю и Давида.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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