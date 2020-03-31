Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом после 10 лет брака

Оксана Самойлова и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) стали родителями долгожданного сына чуть больше месяца назад. Но супруги не долго наслаждались семейной идиллией. Вскоре после родов жены Джиган стал вести себя неадекватно.

Долго терпеть выходки мужа Оксана Самойлова не смогла и объявила подписчикам в Instagram, что разводится с Джиганом.

«Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? По-настоящему. Мы не ссорились особо, я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо. У нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать», — поделилась Оксана душевной болью.