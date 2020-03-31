Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом после 10 лет брака
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Фото: Instagram
Оксана Самойлова и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) стали родителями долгожданного сына чуть больше месяца назад. Но супруги не долго наслаждались семейной идиллией. Вскоре после родов жены Джиган стал вести себя неадекватно.
Долго терпеть выходки мужа Оксана Самойлова не смогла и объявила подписчикам в Instagram, что разводится с Джиганом.
«Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? По-настоящему. Мы не ссорились особо, я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо. У нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать», — поделилась Оксана душевной болью.
«Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое.
Все что он сделал с собой и с нашей семьей — это его ответственность, только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду я с 4 детьми, но мне придется быть сильной, и, скорее всего, сильнее чем когда-либо», — написала Оксана в Instagram душераздирающий пост.
Многодетная мать долго хранила молчание после того, как ее муж попал в клинику, где лечат от пагубных привычек. Оксана лишь писала, что очень хочет в Россию (семья была в США).
Оксана признавалась, что не хочет выносить сор из избы. Однако несколько дней назад в СМИ появились сообщения, что Джиган с женой выставили свой шикарный дом на продажу за 140 млн рублей.
Даже при всем желании быстро развестись с мужем Самойлова не сможет: из-за коронавируса загсы столицы теперь оформляют только рождение и смерть, а все свадьбы и разводы приходится откладывать на потом.
Джиган после своих выходок вымаливал прощение у жены, признаваясь ей в вечной любви. Оксана, как оказалось, его не простила.
«Милая, сил тебе!», «Все будет хорошо», «Девочка наша, держись!», «Дорогая Оксана, сил вам», «Вы правильно все делаете», — поддержали Оксану поклонники.
У Джигана за последнее время вперемешку с фотографиями новорожденного сына Давида и дочек на странице появлялись странные заметки. Так, он опубликовал фото, на котором его голого полиция уводит со стадиона. Недавно он показал подписчикам, как «посвящал в рыцари» дочек с помощью длинного ножа, чем сильно их напугал.
Друзья и поклонники рэпера обеспокоены его поведением и состоянием здоровья. Тимати даже предложил коллеге помощь, но Джиган на его обращение не отреагировал.
Историю любви и расставания Джигана и Оксаны Самойловой вы узнаете из новостей на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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