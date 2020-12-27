Каменских в страусиных перьях, Лопес в платье-«торте» и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram Насти Каменских
Настя Каменских появилась на публике в богемном платье-халате лимонного оттенка. Украшали эффектный обнажавший плечи наряд с очень смелым разрезом страусиные перья. Завершить образ певица решила лаконичными босоножками с тонкими ремешками и сверкающими нестандартными серьгами.
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в честь Рождества блеснула в пышном многоярусном платье цвета жгучего перца с бесконечным шлейфом, эффектно тянущимся вдоль лестницы. Наряд с корсетным лифом без бретелей, подчеркнутой талией и многочисленными слоями фатина напоминает рождественский торт. Дополнен образ звезды броскими серьгами, которые гармонично сочетаются с элегантной прической на основе крупных локонов, уложенных на одну сторону.
Рената Литвинова
Рената Литвинова продолжает радовать поклонников эффектными перевоплощениями, которыми активно делится в своем Instagram. 53-летняя актриса и режиссер блеснула на обложке модного журнала Vogue и произвела настоящий фурор в Сети. На минималистичном черно-белом снимке Литвинова позирует в образе, цитирующий стиль Марлен Дитрих. На ней — силуэтное макси-платье без бретелей, которое подчеркнуло безупречную стройность и соблазнительные изгибы звезды кино. Фигурный лиф дополняет крупный декоративный бант, а акцентирует внимание на линии шеи и плеч увесистое колье.
Анна Дзюба (Asti)
Певица Анна Дзюба, солистка музыкального коллектива Artik & Asti, вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Пара обручилась год назад, а свадьба должна была состояться 12 июня этого года. Торжество было перенесено из-за пандемии. Невеста была похожа на сказочную принцессу в сверкающем платье с пышной юбкой и полупрозрачным верхом.
Ирина Пегова
Ирина Пегова блеснула на улицах Москвы в эффектном образе и показала, как стильно утеплиться. 42-летняя актриса заметно постройнела и собрала сотни комплиментов. Пегова устроила дефиле, хвастаясь стильным аутфитом. На ней — приталенное пальто цвета красного перца с акцентной металлической фурнитурой. Элегантная деталь миди-длины зарифмована с брутальными кожаными сапогами в духе подружки рокера, а дополняет look вместительная сумка из гладкой кожи на ремне-цепочке. Финальные штрихи образа — макияж с акцентом на глаза и прическа с крупными локонами.
Марина Зудина
Марина Зудина примерила эффектное платье, усыпанное биколорными пайетками: сочетание электрического синего и серебристого задают тон всему образу. Глубокий V-образный вырез украшает эффектное колье, щедро инкрустированное драгоценными камнями, а к нему — серьги из комплекта. Образ актрисы дополняет легкий мейкап и укладка с эффектном легкой небрежности.
Зоя Бербер
Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер поделилась ярким бекстейдж-видео с последней фотосессии. На ней Бербер появилась в очень эффектном и дерзком образе — актриса примерила черную шелковую блузку, ультракороткую мини-юбку, пояс с подвязками и высокие черные ботфорты из глянцевой кожи.
Лена Перминова
Лена Перминова сообщила, что ждет четвертого ребенка от 61-летнего миллиардера Александра Лебедева. Перминова показала в социальной сети фото с большим животом, намекающим, что малыш появится на свет уже совсем скоро. На пол ребенка явно указывает большой эффектный розовый бант.
Виктория Дайнеко
Фото: Instagram Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко продолжает радовать своих поклонников нежными и женственными вечерними нарядами в преддверии новогодних праздников. На минувшей неделе певица опубликовала новый пост, в котором появилась в ярком платье кораллового цвета. Главной особенностью наряда стали декоративные оборки в районе декольте.
Катерина Шпица
На новых фото Катерина Шпица предстала в неожиданных для себя образах. На первом снимке актриса позирует с пышными кудрями и в платье цвета фуксии. Звезде сделали экстравагантный макияж с обилием румян и розовой помадой на губах. На втором кадре она перевоплотилась в красотку из 70-х в горчичных леггинсах, топе в широкую полоску и крупными серьгами цвета апельсина. Катерине сделали укладку с волнами по всей длине. Заключительный образ из фотосессии напомнил стиль Коко Шанель — костюм из твида, жемчуг и атласный бант.
Дарья Мороз
На одном из последних светских мероприятий Дарья Мороз облачилась в бежевое платье с красными сияющими эполетами. «Изюминкой» образа стало смелое декольте до талии, которое подчеркнуло безупречную фигуру Дарьи. Шею украсила подвеска с двумя камнями в цвет декора платья.
Ляйсан Утяшева
На одном из последних снимков в Сети Ляйсан Утяшева похвасталась безупречно стройной фигурой и суперрастяжкой. Гимнастка предстала в дерзком образе с «мокрой» укладкой. На снимке Утяшева в сапогах-брюках из кожи и черном жакете растянулась в шпагате. Под фото звезда написала: «Уверенным шагом в 2021. Прошлое в прошлом! Не оборачивайтесь назад, там все без изменений. P.S. до Нового года 11 дней... Какая готовность?».
Фото: Instagram, пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram