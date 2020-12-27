Каменских в страусиных перьях, Лопес в платье-«торте» и другие яркие образы звезд за неделю

На новых фото Катерина Шпица предстала в неожиданных для себя образах. На первом снимке актриса позирует с пышными кудрями и в платье цвета фуксии. Звезде сделали экстравагантный макияж с обилием румян и розовой помадой на губах. На втором кадре она перевоплотилась в красотку из 70-х в горчичных леггинсах, топе в широкую полоску и крупными серьгами цвета апельсина. Катерине сделали укладку с волнами по всей длине. Заключительный образ из фотосессии напомнил стиль Коко Шанель — костюм из твида, жемчуг и атласный бант.

Дарья Мороз