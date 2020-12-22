Ирина Пегова в алом пальто и брутальных берцах блеснула на улицах столицы
Фото: Instagram @pegovairina
Пегова устроила дефиле, хвастаясь стильным аутфитом. На ней — приталенное пальто цвета красного перца с акцентной металлической фурнитурой. Элегантная деталь миди-длины зарифмована с брутальными кожаными сапогами в духе подружки рокера, а дополняет look вместительная сумка из гладкой кожи на ремне-цепочке. Финальные штрихи образа — макияж с акцентом на глазах и прическа с крупными локонами.
Поклонники были щедры на комплименты для любимой актрисы. «Девушка в красном! Вы так прекрасны», «Выглядите потрясающе!», «Глаз не оторвать — красивая и нежная», «Фигура — улет!», «Как вам идет красный цвет!», «Ирочка, выглядите на все сто», «Не узнать просто! Такая худенькая», «Так постройнели!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Ирины Пеговой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @pegovairina
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