Модель Лена Перминова ждет четвертого ребенка от миллиардера Александра Лебедева
34-летняя модель Лена Перминова сообщила. что ждет четвертого ребенка от 61-летнего миллиардера Александра Лебедева. Перминова показала в социальной сети фото с большим животом, намекающим, что малыш появится на свет уже совсем скоро. Подписчики Лены немало удивились, что ей удавалось так хорошо маскироваться.
«Ребят. тут такое дело...», — подписала она кадры стильной фотосессии, где позировала в черном купальнике и окутанная в большой розовый бант. Но пол малыша она не раскрыла.
В адрес будущей в четвертый раз матери посыпались многочисленные поздравления.
Лена Перминова и Александр Лебедев вместе 15 лет. На днях, поздравляя любимого с днем рождения, Перминова написала, что он открыл для нее неведанный ранее мир. «Люблю тебя, ты сам знаешь как . 15 лет вместе и много интересно у нас ещё только впереди. Ты открыл для меня вселенную под названием "семья", мой самый близкий, лучший отец наших деток и любовь всей жизни ! С днем рождения. Love u to the moon and back, hubby!», — написала она тогда в блоге.
Александр и Лена познакомились, когда той не было еще и 18 лет. По разным сведениям, миллиардер помог юной девушке выпутаться из неприятной истории, а потом без памяти влюбился в нее.
Но несмотря на то, что Лебедев и Перминова вместе давно, мужем и женой они так и не стали, хотя в прошлом году Александр сделал избраннице предложение. У пары растут трое детей: 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У Александра Лебедева также есть 40-летний сын Евгений от первой супруги. Он с 8 лет живет в Лондоне, имеет двойное гражданство, управляет крупными издательскими домами и водит дружбу с голливудскими знаменитостями.
Фото и видео: Instagram Лены Перминовой
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