Модель Лена Перминова ждет четвертого ребенка от миллиардера Александра Лебедева

В адрес будущей в четвертый раз матери посыпались многочисленные поздравления.

Лена Перминова и Александр Лебедев вместе 15 лет. На днях, поздравляя любимого с днем рождения, Перминова написала, что он открыл для нее неведанный ранее мир. «Люблю тебя, ты сам знаешь как . 15 лет вместе и много интересно у нас ещё только впереди. Ты открыл для меня вселенную под названием "семья", мой самый близкий, лучший отец наших деток и любовь всей жизни ! С днем рождения. Love u to the moon and back, hubby!», — написала она тогда в блоге.