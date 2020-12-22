Модель Лена Перминова ждет четвертого ребенка от миллиардера Александра Лебедева

34-летняя модель Лена Перминова сообщила. что ждет четвертого ребенка от 61-летнего миллиардера Александра Лебедева. Перминова показала в социальной сети фото с большим животом, намекающим, что малыш появится на свет уже совсем скоро. Подписчики Лены немало удивились, что ей удавалось так хорошо маскироваться.

«Ребят. тут такое дело...», — подписала она кадры стильной фотосессии, где позировала в черном купальнике и окутанная в большой розовый бант. Но пол малыша она не раскрыла.