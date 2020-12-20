«Огонь»: Дарья Мороз облачилась в платье с эполетами и декольте до талии
Фото: @d_moroz / Instagram
Дарья Мороз нередко публикует фотографии с вечеринок, на которых она появляется в ослепительных нарядах. На одном из последних светских мероприятий актриса облачилась в бежевое платье с красными сияющими эполетами. «Изюминкой» образа стало смелое декольте до талии, которое подчеркнуло безупречную фигуру Дарьи. Шею украсила подвеска с двумя камнями в цвет декора платья.
Большинство поклонников восхитилось смелым образом актрисы: «Вау как красиво!!!», «Красотка», «Образ, вау», «Вау!!», «Супер фигура! Супер женщина. Потрясающая энергетика», «Красавица», «Дарья, красавица! Снежная королева!», «Платье бомба! Сочетание бежевого и красного. Вы невероятно красивая!», «Огонь», «Какое шикарное платье! И Вы». Однако были и те, кто не оценил наряд: «Похоже на кровь на плечах», «Даша, зачем вам это?», «Платье ужасно!».
К слову, недавно мы писали, как Дарья Мороз облачилась в полупрозрачное сияющее платье: «Снежная Королева». 37-летняя звезда нашумевшего сериала «Содержанки» предстала в эффектном образе на светском мероприятии.
А вам понравился образ Дарьи Мороз? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @d_moroz / Instagram
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