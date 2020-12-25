Дженнифер Лопес примерила алое платье-«торт» и произвела фурор в Сети
Фото: Globallook
Певица блеснула в пышном многоярусном платье цвета жгучего перца с бесконечным шлейфом, эффектно тянущимся вдоль лестницы. Наряд с корсетным лифом без бретелей, подчеркнутой талией и многочисленными слоями фатина напоминает рождественский торт. Дополнен образ звезды броскими серьгами-шандельерами, которые гармонично сочетаются с элегантной прической на основе крупных локонов, уложенных на одну сторону.
Рождественский образ Дженнифер Лопес пришелся поклонникам по душе и собрал несколько тысяч комплиментов. «Вы великолепны!», «Королева!», «Женщина без возраста», «Выглядите абсолютно потрясающе!», «Вы в красном — огонь!», «Как же нравится это платье», — пишут в комментариях.
Далеко не все образы знаменитостей удачны, и у каждого бывают настоящие модные фиаско. Джей Ло не стала исключением — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @jlo
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