55-летняя Марина Зудина примерила диско-платье цвета электрик
Фото: Instagram @marinazudina_official
«Я люблю черно-белые фотографии и черно-белое кино. Но в жизни наоборот — хочется яркого, блестящего и красочного! Особенно в отсутствие настоящей морозной солнечной зимы… Кстати, пайетки иногда способны улучшить настроение, потому что ассоциируются с праздником», — прокомментировала Зудина новый пост в Instagram.
Зудина примерила эффектное платье, усыпанное биколорными пайетками: сочетание электрического синего и серебристого задают тон всему образу. Глубокий V-образный вырез украшает эффектное колье, щедро инкрустированное драгоценными камнями, а к нему — серьги из комплекта. Образ актрисы дополняет легкий мейкап и укладка с эффектном легкой небрежности.
Поклонники не жалели комплиментов. «Марина, какая вы приятная девушка! Позитивная, яркая», «Очень нежное фото», «Марина, вы неотразимы», «Очень красивые фото очень красивой женщины», «Стильный образ», «С годами только лучше», «Вы на этих фото похожи на актрису "Золотой эпохи Голливуда"», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @marinazudina_official / Globallook / Светлана Наконечная
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