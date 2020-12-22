55-летняя Марина Зудина примерила диско-платье цвета электрик

«Я люблю черно-белые фотографии и черно-белое кино. Но в жизни наоборот — хочется яркого, блестящего и красочного! Особенно в отсутствие настоящей морозной солнечной зимы… Кстати, пайетки иногда способны улучшить настроение, потому что ассоциируются с праздником», — прокомментировала Зудина новый пост в Instagram.