Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба вышла замуж

«Я никогда еще так сильно не любила... И меня никогда так не любил никто... Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. ⠀ Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. ⠀ Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой! Теперь мы семья — теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее, чем когда-либо в своей жизни! Ты, именно ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких, как ты не бывает! Когда тебя создала Вселенная, ты точно был единственным таким экземпляром, и остался им, клянусь! Многим мужчинам стоит поучиться у тебя и понять, что такое быть мужчиной! @stas01 Я люблю тебя! До Луны и обратно! И еще сто раз в обе стороны», — нежно призналась в любви мужу певица.

Подписчики поздравили пару:

«Какая красивая! Платье шикарное! Любви вам», «Самые красивые, поздравляю! Рада за вас», «Поздравляю, очень красивые, счастья вашей семье».