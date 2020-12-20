Катерина Шпица с пышными кудрями из 80-х примерила мини цвета фуксии: «Львица!»
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
На новых фото Катерина Шпица предстала в неожиданных для себя образах. На первом снимке актриса позирует с пышными кудрями и в платье цвета фуксии. Звезде сделали экстравагантный макияж с обилием румян и розовой помадой на губах. На втором кадре она перевоплотилась в красотку из 70-х в горчичных леггинсах, топе в широкую полоску и крупными серьгами цвета апельсина. Катерине сделали укладку с волнами по всей длине. Заключительный образ из фотосессии напомнил стиль Коко Шанель — костюм из твида, жемчуг и атласный бант.
Под эффектным фото Катерина написала: «А вы уже думали, в каком образе будете встречать Новый год? Так у меня есть для вас идея! Машина времени! Путешествуйте, куда угодно! А самое интересное, что ,даже если у вас не будет исторического наряда, одна только укладка может задать тон вечеру! Я побывала в 60-80х. Сможете сами сказать, какое десятилетие я посетила на каждом из этих фото?».
Поклонники актрисы остались в восторге от ретрообразов и написали: «Хоть образы все такие разные,но такие шикарные», «Красотка», «Катюня, такая разная. Образы замечательные. Респект мастерам», «Мне нравится 2 вариант, вы такая нежная, утонченная, естественная, все по фигуре, красиво очень!!!», «Львица!», «80-е класс. Очень много воспоминаний», «Очаровательная!!», «Катя, огонь огненный!!!!!», «Второй образ мне больше всех нравится».
А вам понравился новый образ Катерины Шпицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица примерила белоснежный образ. Нежный и чистый образ актриса опубликовала в своем Instagram. Звезда поделилась кадром из фотосессии, на котором появилась в элегантном белоснежном образе.
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!