Катерина Шпица с пышными кудрями из 80-х примерила мини цвета фуксии: «Львица!»

Поклонники актрисы остались в восторге от ретрообразов и написали: «Хоть образы все такие разные,но такие шикарные», «Красотка», «Катюня, такая разная. Образы замечательные. Респект мастерам», «Мне нравится 2 вариант, вы такая нежная, утонченная, естественная, все по фигуре, красиво очень!!!», «Львица!», «80-е класс. Очень много воспоминаний», «Очаровательная!!», «Катя, огонь огненный!!!!!», «Второй образ мне больше всех нравится».

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К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица примерила белоснежный образ. Нежный и чистый образ актриса опубликовала в своем Instagram. Звезда поделилась кадром из фотосессии, на котором появилась в элегантном белоснежном образе.