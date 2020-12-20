«Нереальные ноги!» Ляйсан Утяшева в сапогах-брюках из кожи растянулась в шпагате
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини, облегающие наряды и не стесняется примерять открытые спортивные костюмы. На одном из последних снимков в Сети Ляйсан похвасталась безупречно стройной фигурой и суперрастяжкой. Гимнастка предстала в дерзком образе с «мокрой» укладкой. На снимке Ляйсан Утяшева в сапогах-брюках из кожи и черном жакете растянулась в шпагате. Под фото звезда написала: «Уверенным шагом в 2021. Прошлое в прошлом! Не оборачивайтесь назад, там все без изменений. P.S. до Нового года 11 дней...Какая готовность?».
Подписчики Ляйсан оставили десятки комментариев о ее красоте: «Нереальные ноги!!!», «Только такими шагами нужно вступать в Новые года», «Красота», «Класс!!!», «Боевая и очень новогодняя)», «Самая красивая гимнастка в мире!!! Ляся, таких как ты, даже похожих по красоте и пластичности нет таких!!!», «Красиво шагаете».
К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева в образе хозяйки ранчо блеснула на чаепитии Dior. 11 декабря главные фэшионистки столицы собрались на рождественское чаепитие в бутике Dior в самом центре Москвы. В числе гостей была замечена и Ляйсан Утяшева, которая для светского мероприятия выбрала аутфит в лучших традициях вестерна.
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
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