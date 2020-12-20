«Нереальные ноги!» Ляйсан Утяшева в сапогах-брюках из кожи растянулась в шпагате

Подписчики Ляйсан оставили десятки комментариев о ее красоте: «Нереальные ноги!!!», «Только такими шагами нужно вступать в Новые года», «Красота», «Класс!!!», «Боевая и очень новогодняя)», «Самая красивая гимнастка в мире!!! Ляся, таких как ты, даже похожих по красоте и пластичности нет таких!!!», «Красиво шагаете».

К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева в образе хозяйки ранчо блеснула на чаепитии Dior. 11 декабря главные фэшионистки столицы собрались на рождественское чаепитие в бутике Dior в самом центре Москвы. В числе гостей была замечена и Ляйсан Утяшева, которая для светского мероприятия выбрала аутфит в лучших традициях вестерна.