Рената Литвинова в платье без бретелей блеснула на обложке глянца

На минималистичном черно-белом снимке Литвинова позирует в образе, цитирующий стиль Марлен Дитрих. На ней — силуэтное макси-платье без бретелей, которое подчеркнуло безупречную стройность и соблазнительные изгибы звезды кино. Фигурный лиф дополняет крупный декоративный бант, а акцентирует внимание на линии шеи и плеч увесистое колье. Дополняет look прическа в духе 1920-х с гладко уложенными волнистыми локонами и яркий мейкап с акцентом на губах.