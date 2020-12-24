passion.ru

Рената Литвинова в платье без бретелей блеснула на обложке глянца

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Недавно перенесшая коронавирус Рената Литвинова продолжает радовать поклонников эффектными перевоплощениями, которыми активно делится в своем Instagram. 53-летняя актриса и режиссер блеснула на обложке модного журнала Vogue и произвела настоящий фурор в Сети.

На минималистичном черно-белом снимке Литвинова позирует в образе, цитирующий стиль Марлен Дитрих. На ней — силуэтное макси-платье без бретелей, которое подчеркнуло безупречную стройность и соблазнительные изгибы звезды кино. Фигурный лиф дополняет крупный декоративный бант, а акцентирует внимание на линии шеи и плеч увесистое колье. Дополняет look прическа в духе 1920-х с гладко уложенными волнистыми локонами и яркий мейкап с акцентом на губах.

Instagram @voguerussia

Поклонников восхитил новый образ актрисы и они не жалели комплиментов. «Рената, вы просто изумительны!», «Вы — сплошное вдохновение», «Вечная красота, неиссякаемая», «Вот это грация!», «Статуэтка», — пишут в комментариях. О других стильных образах Ренаты Литвиновой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @voguerussia / @renatalitvinovaofficiall

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!