Рената Литвинова в платье без бретелей блеснула на обложке глянца
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
На минималистичном черно-белом снимке Литвинова позирует в образе, цитирующий стиль Марлен Дитрих. На ней — силуэтное макси-платье без бретелей, которое подчеркнуло безупречную стройность и соблазнительные изгибы звезды кино. Фигурный лиф дополняет крупный декоративный бант, а акцентирует внимание на линии шеи и плеч увесистое колье. Дополняет look прическа в духе 1920-х с гладко уложенными волнистыми локонами и яркий мейкап с акцентом на губах.
Поклонников восхитил новый образ актрисы и они не жалели комплиментов. «Рената, вы просто изумительны!», «Вы — сплошное вдохновение», «Вечная красота, неиссякаемая», «Вот это грация!», «Статуэтка», — пишут в комментариях. О других стильных образах Ренаты Литвиновой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @voguerussia / @renatalitvinovaofficiall
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