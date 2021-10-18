Какими выросли и как живут дочери Салтыковой, Маликова, Насырова и других звезд 1990-х годов
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Алиса Салтыкова
33 года
Алиса родилась в поющей семье: ее отец — звезда 1980-х Виктор Салтыков, а мать — певица, чья популярность пришлась на конец 1990-х годов.
Родители Алисы развелись, когда ей было 8 лет. Отношения с родителем у нее не сложились, девушка с ним не общается. Зато мама стала для нее лучшим другом, опорой и примером для подражания.
Алиса Салтыкова выросла такой же красавицей, как ее мама, и пошла по ее стопам — в музыку. Поклонники Ирины часто удивляются, как у такого хрупкого человека, как ее дочь, может быть настолько мощный голос. Правда, не обходится и без толики критики, не всем нравится, как Алиса перепевает знаменитые некогда композиции.
Ирина Салтыкова во всем поддерживает дочь, артистка уверена, что у ее девочки большое будущее.
Стефания Маликова
21 год
Стеша — старший общий ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены (у нее есть дочь от первого брака — известный фотограф Ольга Изаксон).
Фото: www.instagram.com/steshamalikova
Несмотря на то, что Стефания родилась в музыкальной семье (дедушка — руководитель «Самоцветов» Юрий Маликов, поет также и отец, и тетя Инна Маликова), она не стала строить артистическую карьеру. Правда, у нее был опыт записи песен с другими исполнителями.
Стеша окончила академию «Жуковка», а сейчас учится в МГИМО, как и ее старшая сестра. Девушка также выпускает одежду собственного бренда. Но большую часть времени она отдает 3-летнему брату Марку. «До его рождения я даже не подозревала, что кого-то можно так сильно любить», — признается она.
Недавно в Сети появилась информация что у Маликовой роман с хоккеистом Кириллом Капризовым, фанаты вычислили их по одинаковым локациям в отпуске. Но они эту информацию не комментировали.
Мишель Серова
28 лет
Мишель — единственный ребенок звезды 1980-х и 1990-х Александра Серова. Девочка родилась, когда ее знаменитый отец был женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой. Их брак длился 19 лет.
Фото: www.instagram.com/mishel_serova
Елена и Александр назвали дочь в честь известных актрис Мишель Мерсье и Мишель Пфайффер.
Мишель выросла настоящей красавицей. Она поддерживает близкие отношения с родителем и делает первые шаги на эстраде. Несколько недель назад она приняла участие в шоу «Дуэты», где спела с отцом.
В 2020 году Александр Серов стал дедушкой, у Мишель родилась дочь Мия.
Вероника Лебединская
25 лет
Алексей Лебединский, известный три десятилетия назад как Профессор Лебединский, вырастил дочь один, без жены.
Фото: www.instagram.com/alexlebedinsky
В 1990-е годы певец с необычным тембром был женат на дочери актрисы Светланы Смирновой. Но вскоре, после того как у пары родилась дочь Вероника, супруга заявила музыканту, что не готова быть матерью, что ребенок ее тяготит, и сделала ручкой, оставив молодого отца с малышкой на руках.
Вероника Лебединская училась в престижной английской школе. Повзрослев, она заявила отцу, что хочет стать врачом. Тогда он отправил ее учиться в Кембридж.
Алексей и Вероника живут в США. Девушка ведет страницы в социальных сетях, но все они закрыты от посторонних.
Лия Насырова
25 лет
У Мурата Насырова есть дочь Лия и сын Аким. Исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» не был расписан с матерью своих детей Натальей Бойко в загсе, но они были женаты по уйгурской традиции.
Фото: www.instagram.com/liyanasyrova
Лия с детства занимается вокалом и играет на гитаре и фортепиано. От отца она получила его харизму и артистичность. Дочь Насырова мечтает издать диск с невыпущенными песнями папы.
Лия получила диплом по экономической специальности и работает в крупной компании в сфере моды.
Татьяна Рыжова
30 лет
Татьяна — старший ребенок солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Рыжова. Она родилась, когда музыкант был в первом браке и создавал знаменитый коллектив.
Фото: www.instagram.com/alexeyryzhov
Татьяна Рыжова унаследовала от отца творческую жилку. Она увлекается музыкой, но главным искусством в ее жизни стали танцы. Татьяна получила большую известность после участия в рейтинговом проекте «Танцы».
Иногда Алексей снимает дочь в своих клипах. В 2020 году Татьяна вышла замуж.
Агния Осина
19 лет
Дочь исполнителю хита «Плачет девочка в автомате» родила банковская служащая Наталья Черемисина.
Фото: vk.com/agniaos
У девочки отношения с отцом не складывались из-за того, что тот страдал пагубными привычками. Евгений Осин умер в ноябре 2018 года, так и не справившись с тягой к алкоголю.
После его ухода из жизни все права на его творческое наследие получила Агния, которой на тот момент было всего 16 лет. Девушка решила тоже начать музыкальную карьеру. После подписания контракта с продюсером Андреем Разиным она участвовала в ретро-турах с другими артистами.
В 2020-м 18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж, а летом текущего года стала мамой.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Igor Primak/ Global Look press, vk.com