Какими выросли и как живут дочери Салтыковой, Маликова, Насырова и других звезд 1990-х годов

Алиса Салтыкова выросла такой же красавицей, как ее мама, и пошла по ее стопам — в музыку. Поклонники Ирины часто удивляются, как у такого хрупкого человека, как ее дочь, может быть настолько мощный голос. Правда, не обходится и без толики критики, не всем нравится, как Алиса перепевает знаменитые некогда композиции.

Ирина Салтыкова во всем поддерживает дочь, артистка уверена, что у ее девочки большое будущее.

Стефания Маликова

21 год

Стеша — старший общий ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены (у нее есть дочь от первого брака — известный фотограф Ольга Изаксон).