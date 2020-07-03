18-летняя дочь звезды 90-х Евгения Осина вышла замуж — фото и видео со свадьбы
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
18-летняя дочь звезды 90-х Евгения Осина Агния вышла замуж в Хорошевском загсе Москвы. Ее мужем стал молодой человек по имени Владислав. Влюбленные стали встречаться год назад, а теперь узаконили свои отношения.
Фото: Instagram
На странице Агнии в социальной сети появились видео с торжества. Новоиспеченная жена написала, что она теперь «замужем за лучшим».
В Instagram Агнии Осиной не так много публикаций, но большинство из них — с Владиславом. Чуть ранее девушка заинтриговала подписчиков: «А мне цветочек подарил вот такой вот красавчик. И через 11 дней ждем нечто прекрасное».
Агния родилась, когда Евгений Осин был во втором браке с Натальей Черемисиновой. Через несколько лет после появления дочери на свет супруги разошлись из-за пагубного увлечения Осина алкоголем. С дочерью он общался мало, но пил много. В 2016 году у артиста обнаружили цирроз печени, а через два года он скончался в возрасте 54 лет.
Фото и видео: Instagram Агнии Осиной, Даны Борисовой, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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