18-летняя дочь звезды 90-х Евгения Осина вышла замуж — фото и видео со свадьбы

Агния родилась, когда Евгений Осин был во втором браке с Натальей Черемисиновой. Через несколько лет после появления дочери на свет супруги разошлись из-за пагубного увлечения Осина алкоголем. С дочерью он общался мало, но пил много. В 2016 году у артиста обнаружили цирроз печени, а через два года он скончался в возрасте 54 лет.