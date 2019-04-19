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«И где тут вокал?»: дочь Ирины Салтыковой раскритиковали за исполнение песни Пугачевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Салтыкова

Фото: Instagram
Отрывки выступления гордая мать опубликовала в социальных сетях.

Популярная в 90-х годах певица Ирина Салтыкова сегодня занимается продюсированием и продвижением 31-летней дочери Алисы. Девушка пошла по стопам родителей – занимается вокалом, выступает на сцене и снимает клипы. Недавно она выпустила видео на хит Ирины «Серые глаза».

В Instagram Ирина Салтыкова, которая гордится успехами дочери, выложила новые видео с концерта дочери. Алиса выступала на открытом воздухе и пела вживую. Качество звука и исполнения не всегда было на высоте, но девушка старалась и выкладывалась по максимуму.

К тому же в один из моментов, исполняя песню Аллы Пугачевой, она забыла текст композиции. Пришлось импровизировать.

В комментариях поклонники Ирины девушку поддержали, отметив, что сила ее голоса компенсирует забывчивость, а во время живого исполнения всякое случается. К тому же подписчики отметили, что Алиса поет лучше своей знаменитой матери.

«Голос, очень мощный и особенный», Да и фиг с ним с текстом))) голос и фактура есть ! Молодец!», «Забыла не беда, зато в живую. без фанеры», - написали поклонники творчества Алисы Салтыковой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Некоторые фолловеры Салтыковой-старшей отметили, что Алисе не хватает пластики, а вокал оставляет желать лучшего: «А мне не понравилось. Не красиво ноги растравляет. Скованная, немного деревянная», «Ничего личного, ну это тихий ужас. Где же тут пение, это Ор и больше ничего», «Девочка очень хорошенькая и слова песни классные но исполнение желает лучшего а все комментарии фальшивые просто льстите Ирине Салтыковой», - написали они.

А вам нравится, как поет Алиса?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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