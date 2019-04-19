«И где тут вокал?»: дочь Ирины Салтыковой раскритиковали за исполнение песни Пугачевой

В Instagram Ирина Салтыкова, которая гордится успехами дочери, выложила новые видео с концерта дочери. Алиса выступала на открытом воздухе и пела вживую. Качество звука и исполнения не всегда было на высоте, но девушка старалась и выкладывалась по максимуму.

К тому же в один из моментов, исполняя песню Аллы Пугачевой, она забыла текст композиции. Пришлось импровизировать.