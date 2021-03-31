Цифра дня: дочь Александра Серова засветила часы стоимостью 5 миллионов рублей

Мишель, дочь музыканта Александра Серова, нечасто выходит в свет, особенно после рождения дочери. Однако недавно она появилась на премьере фильма «Уроки Фарси».

Внимание журналистов «Комсомольской правды» привлек образ девушки и дорогие часы на ее руке — их стоимость они определили вместе с экспертом.

Как рассказала изданию байер Ольга Головина, автор телеграм-канала "Шоппинг с Олей", которая более 10 лет работает в индустрии моды и досконально знает все мировые бренды, стоимость часов составила 4,5 миллиона рублей. Кроме того, на девушке были дорогие изделия от других известных брендов.

В беседе с изданием Мишель рассказала, что их семья неплохо пережила пандемию и безденежье — Серова спасли корпоративы. Здоровье его, о котором ходило много слухов, тоже неплохое — как призналась Мишель, ее отец прекрасно выглядит на последнем фото.

Также она рассказала о личной жизни отца:

«Его сердце свободно, но он не в активном поиске. У него нет цели жениться во второй раз, ну а спутница жизни... Если появится — прекрасно, а нет — так нет. И к тому же, у папы сейчас есть внучка — это главная леди в его жизни. Все внимание ей! Знаете, папа оказался очень трогательным дедушкой, всегда интересуется внучкой, заботится, переживает. Она для него как глоток свежего воздуха. Но у нас с мужем все под контролем, мы очень организованные родители, плюс няня помогает — она круглосуточно живет с нами».