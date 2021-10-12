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Игорь Крутой просит молиться за находящегося в реанимации Александра Серова
Близкий друг композитора Игоря Крутого певец Александр Серов несколько дней назад был госпитализирован в одну из столичных больниц с коронавирусом. На данный момент поражение легких артиста составляет 75%. Крутой призывает подписчиков помолиться за друга и пожелать ему скорейшего выздоровления.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему при всем моем желании я не могу. У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба — помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова», — написал музыкант в своем Instagram.
Игорь Крутой и Александр Серов в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1»
Композитор опубликовал часть неизданного интервью с Александром Серовым и Игорем Крутым Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Напомним, что 67-летний Александр Серов был госпитализирован из клиники, находящейся около его дома, в другую из-за ухудшения состояния. Его поместили в реанимацию. Родственники певца не комментируют информацию о его здоровье.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
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