Игорь Крутой просит молиться за находящегося в реанимации Александра Серова

Композитор опубликовал часть неизданного интервью с Александром Серовым и Игорем Крутым Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Напомним, что 67-летний Александр Серов был госпитализирован из клиники, находящейся около его дома, в другую из-за ухудшения состояния. Его поместили в реанимацию. Родственники певца не комментируют информацию о его здоровье.