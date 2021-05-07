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Идеальная фигура и лицо: как 55-летняя Ирина Салтыкова сохраняет красоту и молодость

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Ирина Салтыкова

Фото: www.instagram.com/irinasaltykova_official

5 мая Ирина Салтыкова отметила красивый юбилей. Но мало кто верит, что этой стройной красавице на самом деле столько лет, ведь выглядит она ровесницей своей дочери.

Ирина Салтыкова могла бы быть кем угодно, но только не певицей, если бы не случайная встреча с бывшим мужем Виктором Салтыковым, солистом популярной группы «Форум». Он дал супруге фамилию, с которой она стала популярной, благодаря ему появилась на свет их чудесная дочь Алиса, но в то же время из-за него Ирина немало натерпелась...

Ирина Сапронова появилась на свет в обычной, но, по ее словам обеспеченной семье. Отец работал начальником на железной дороге, а мама — воспиателем в детском саду. Жизнь изменилась, когда отец после паралича стал инвалидом и получал только пенсию.

До 12 лет Ирина занималась художественной гимнастикой и делала успехит в этом виде спорта. После переезда из города Донского в Новомосковск Тульской области будущая артистка занялась волейболом. Но после она очень жалела, что бросила гимнастику.

Маленькая Ирина

Фото: Кадр видео

После 8 классов школы Ирина Сапронова окончила техникум, факультет промышленно-гражданского строительства. По распределению ее отправили в Тулу, но она поехала в Москву и решила продолжить бразование. Параллельно с учебой на заочном отделении Московского государственного университета экономики, статистики и информатики она работала заведующей базой, а затем — секретарем у крупного чиновника.

Летом 1986 года ее жизнь круто изменилась — она познакомилась с Виктором Салтыковым.

Ирина и Виктор Салтыковы

Фото: Кадр видео

20-летняя Ирина с подружками оказались на концерте мегапопулярной тогда группы «Форум». На девушке было откровенное и даже сексуальное по тем временам платье — красное, с открытой спиной и разрезом. Конечно, красавица, какой была Ирина да в таком наряде не могла не привлечь внимание.

После концерта музыканты предложили девушкам поужинать вместе, а один даже преподнес Ирине букет, но она его не приняла. В тот вечер будущая артистка уделяла много времени другому музыканту и Салтыкову это не очень-то нравилось, но телефонами они все же обменялись.

Через несколько дней Ирина провожала коллектив на гастроли, попрощавшись с Салтыковым, уходя она обернулась и увидела, что он в слезах.

«Я тоже плакала, как и он. Когда Виктор вернулся в Москву, мы больше не расставались», — вспомнит позже она.

Кстати, родителям об Ирине Салтыков рассказал еще до того, как познакомил их. Пышная Свадьба влюбленных состоялась в гостинице «Интурист», а вскоре, в 1987 году, у них родилась дочь Алиса.

Через год судьба подкинула теперь уже Салтыковой еще один сюрприз. На дискорете Виктор и Ирина познакомились с руководителем еще одного гремящего в то время коллектива «Мираж». Ему Ирина приглянулась: даже после родов она выглядела эффектно, была худой и красивой. И ей предложили стать солисткой группы вместо ушедшей Натальи Ветлицкой. На прослушивании Ирина всем понравилась, и вскоре она уже отправилась на гастроли с группой.

Петь Салтыковой нравилось с детства — ее мечта исполнилась. Но вскоре заболела Алиса и начинающей артистке пришлось вернуться в Москву. В итоге в коллективе она проработала всего полгода. руководству не нравилось, что она отвлекается на ребенка. Но дочь была и остается для Салтыковой самым главным в жизни.

Наталья Ветлицкая
www.instagram.com/n_vetlitskaya/
Ирина Салтыкова
Кадр видео

После ухода из «Миража» Ирина Салтыкова решила начать сольную карьеру — и у нее получилось, правда, не сразу. Некоторое время ей пришлось петь в ресторане, к тому же трещал по швам брак с Салтыковым.

Много лет спустя после развода Салтыкова признается, что из 8 лет замужества, первый год был отличным, второй более-менее, а третий уже превратился в ад. Все из-за того, что глава семейства много пил. Тогда Ирина поставила условие: или он кодируется, или они расстаются. В итоге, мужа она выгнала, но на развод пока не подала.

Через несколько месяцев Салтыков позвонил пока еще жене и рассказал, что его ограбили, украли всю дорогую технику. К тому времени у Ирины уже был жених, и, несмотря на его протесты, она поехала к законному супругу, чтобы поддержать. Так они и помирились. Но вскоре он принялся за свое, в итоге брак окончательно распался.

Уже много лет Салтыков и Салтыкова общаются весьма натянуто и даже на повышенных тонах. Певица ему в вину ставит то, что он мало интересовался дочерью и не платил алименты.

Пережив неудачу в личной жизни Ирина добилась громкого успеха на эстраде. В 1994 году она начала сольную карьеру, которая стремительно взлетела вверх.

В начале 1995-го она записала песню «Серые глаза», которая сделала ее знаменитой. Для съемок видео на песню и выпуска одноименного дебютного альбома Ирина заложила в ломбард все драгоценности и даже квартиру в Москве. Ювелирку, среди которой было и подаренное экс-мужем кольцо со множеством бриллиантов, она так и не выкупила. Зато вышло провокационное видео, сразу привлекшее к себе внимание.

«Я специально делал ставку на сексуальность, выложила огромное количество денег из собственного кармана. Зато потом я продала альбом за рекордную для российской сцены сумму. Стала ездить на гастроли, а дальше — пошло-поехало», — рассказывала Салтыкова.

Ирина Салтыкова

Фото: Кадр видео

Всего через год вышел второй альбом певицы «Голубые глазки». Над обоими дисками певица работала с популярным тогда композитором Олегом Молчановым.

Большие сольные концерты и туры по стране у Ирины Салтыковой начались в 1997 году.

В то же время певица снялась для обложки журнала Playboy. Тираж номера допечатывали несколько раз из-за большого спроса.

Третий альбом артистки «Алиса» вышел в 1998-м. «Это мой главный альбом. Я так быстро взлетела, что люди до сих пор удивляются. Сейчас я меняюсь: песни с моего нового диска могут кому-то показаться неожиданными. А Алиса — это единственное и самое дорогое, что у меня есть. Я просто обязана посвятить ей хоть что-нибудь, люблю ее больше всего на свете. Она настоящая моя поддержка и опора — и в жизни, и в творчестве», — говорила Ирина Салтыкова.

Кстати, Алиса пошла по стопам родителей, став певицей. Девушка записывает синглы, а за ее творчеством в Instagram следят без малого 100 тысяч подписчиков.

Всего у Ирины Салтыковой вышло 7 студийных альбомов, еще, кроме названных: «Судьба» (2001 год), «Я твоя» (2004-й), «Была не была...» (2008-й) и «Ранее не изданное» (2016-й). Но последние диски не имели такого громкого успеха, как первые.

Фото: www.instagram.com/irinasaltykova_official/

После развода с Виктором Ирина замуж ольше не выходила. А Виктор Салтыков устроил личную жизнь с новой женой, тоже Ириной, родившей ему сына и дочь. У Салтыковой же был роман с мужчиной, в которого она по-настоящему влюбилась. Но отношения распались, как она говорит, по глупости. К тому же он был женат, хотя давно не жил с супругой.

После у Салтыковой была любовная связь с мужчиной на 8 лет моложе. Но из шести лет, что они были вместе, два он употреблял запрещенные вещества. Ирина не любит вспоминать этого человека, их отношения и то время.

В начале нулевых ей приписывали роман с хоккеистом Павлом Буре, певица отношения подтвердила. Причиной разрыва со спортсменом она назвала его измену — вокруг него было слишком много поклонниц.

В 2018-м Салтыкова рассказала, что счастлива рядом с надежным мужчиной, но кто он, не рассказала. С тех пор о ее личной жизни ничего неизвестно.

В свои 55 Салтыкова выглядит блестяще. Ранее она рассказывала, что в ее жизни был период, когда она усиленно ухаживала за лицом, но результат ей не понравился. Она не скрывает, что совсем не занимается спортом: «Это к Валерии», — шутит она. Также она не ходит к косметологам.

«Красивый тот, кто никому не завидует. Это правда. Я долго вообще не ухаживаю за собой и прекрасно выгляжу. Все спрашивают: что я с собой делаю. А ничего», — говорит знаменитость.

Фото и видео: Instagram, кадры youtube-канала RuMisterChange, Darya Orlova, Natalia Shakhanova, Anatoly Lomohov/ Global Look press

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