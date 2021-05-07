Идеальная фигура и лицо: как 55-летняя Ирина Салтыкова сохраняет красоту и молодость
Фото: www.instagram.com/irinasaltykova_official
Ирина Салтыкова могла бы быть кем угодно, но только не певицей, если бы не случайная встреча с бывшим мужем Виктором Салтыковым, солистом популярной группы «Форум». Он дал супруге фамилию, с которой она стала популярной, благодаря ему появилась на свет их чудесная дочь Алиса, но в то же время из-за него Ирина немало натерпелась...
Ирина Сапронова появилась на свет в обычной, но, по ее словам обеспеченной семье. Отец работал начальником на железной дороге, а мама — воспиателем в детском саду. Жизнь изменилась, когда отец после паралича стал инвалидом и получал только пенсию.
До 12 лет Ирина занималась художественной гимнастикой и делала успехит в этом виде спорта. После переезда из города Донского в Новомосковск Тульской области будущая артистка занялась волейболом. Но после она очень жалела, что бросила гимнастику.
Фото: Кадр видео
После 8 классов школы Ирина Сапронова окончила техникум, факультет промышленно-гражданского строительства. По распределению ее отправили в Тулу, но она поехала в Москву и решила продолжить бразование. Параллельно с учебой на заочном отделении Московского государственного университета экономики, статистики и информатики она работала заведующей базой, а затем — секретарем у крупного чиновника.
Летом 1986 года ее жизнь круто изменилась — она познакомилась с Виктором Салтыковым.
Фото: Кадр видео
20-летняя Ирина с подружками оказались на концерте мегапопулярной тогда группы «Форум». На девушке было откровенное и даже сексуальное по тем временам платье — красное, с открытой спиной и разрезом. Конечно, красавица, какой была Ирина да в таком наряде не могла не привлечь внимание.
После концерта музыканты предложили девушкам поужинать вместе, а один даже преподнес Ирине букет, но она его не приняла. В тот вечер будущая артистка уделяла много времени другому музыканту и Салтыкову это не очень-то нравилось, но телефонами они все же обменялись.
Через несколько дней Ирина провожала коллектив на гастроли, попрощавшись с Салтыковым, уходя она обернулась и увидела, что он в слезах.
«Я тоже плакала, как и он. Когда Виктор вернулся в Москву, мы больше не расставались», — вспомнит позже она.
Кстати, родителям об Ирине Салтыков рассказал еще до того, как познакомил их. Пышная Свадьба влюбленных состоялась в гостинице «Интурист», а вскоре, в 1987 году, у них родилась дочь Алиса.
Через год судьба подкинула теперь уже Салтыковой еще один сюрприз. На дискорете Виктор и Ирина познакомились с руководителем еще одного гремящего в то время коллектива «Мираж». Ему Ирина приглянулась: даже после родов она выглядела эффектно, была худой и красивой. И ей предложили стать солисткой группы вместо ушедшей Натальи Ветлицкой. На прослушивании Ирина всем понравилась, и вскоре она уже отправилась на гастроли с группой.
Петь Салтыковой нравилось с детства — ее мечта исполнилась. Но вскоре заболела Алиса и начинающей артистке пришлось вернуться в Москву. В итоге в коллективе она проработала всего полгода. руководству не нравилось, что она отвлекается на ребенка. Но дочь была и остается для Салтыковой самым главным в жизни.
После ухода из «Миража» Ирина Салтыкова решила начать сольную карьеру — и у нее получилось, правда, не сразу. Некоторое время ей пришлось петь в ресторане, к тому же трещал по швам брак с Салтыковым.
Много лет спустя после развода Салтыкова признается, что из 8 лет замужества, первый год был отличным, второй более-менее, а третий уже превратился в ад. Все из-за того, что глава семейства много пил. Тогда Ирина поставила условие: или он кодируется, или они расстаются. В итоге, мужа она выгнала, но на развод пока не подала.
Через несколько месяцев Салтыков позвонил пока еще жене и рассказал, что его ограбили, украли всю дорогую технику. К тому времени у Ирины уже был жених, и, несмотря на его протесты, она поехала к законному супругу, чтобы поддержать. Так они и помирились. Но вскоре он принялся за свое, в итоге брак окончательно распался.
Уже много лет Салтыков и Салтыкова общаются весьма натянуто и даже на повышенных тонах. Певица ему в вину ставит то, что он мало интересовался дочерью и не платил алименты.
Пережив неудачу в личной жизни Ирина добилась громкого успеха на эстраде. В 1994 году она начала сольную карьеру, которая стремительно взлетела вверх.
В начале 1995-го она записала песню «Серые глаза», которая сделала ее знаменитой. Для съемок видео на песню и выпуска одноименного дебютного альбома Ирина заложила в ломбард все драгоценности и даже квартиру в Москве. Ювелирку, среди которой было и подаренное экс-мужем кольцо со множеством бриллиантов, она так и не выкупила. Зато вышло провокационное видео, сразу привлекшее к себе внимание.
«Я специально делал ставку на сексуальность, выложила огромное количество денег из собственного кармана. Зато потом я продала альбом за рекордную для российской сцены сумму. Стала ездить на гастроли, а дальше — пошло-поехало», — рассказывала Салтыкова.
Фото: Кадр видео
Всего через год вышел второй альбом певицы «Голубые глазки». Над обоими дисками певица работала с популярным тогда композитором Олегом Молчановым.
Большие сольные концерты и туры по стране у Ирины Салтыковой начались в 1997 году.
В то же время певица снялась для обложки журнала Playboy. Тираж номера допечатывали несколько раз из-за большого спроса.
Третий альбом артистки «Алиса» вышел в 1998-м. «Это мой главный альбом. Я так быстро взлетела, что люди до сих пор удивляются. Сейчас я меняюсь: песни с моего нового диска могут кому-то показаться неожиданными. А Алиса — это единственное и самое дорогое, что у меня есть. Я просто обязана посвятить ей хоть что-нибудь, люблю ее больше всего на свете. Она настоящая моя поддержка и опора — и в жизни, и в творчестве», — говорила Ирина Салтыкова.
Кстати, Алиса пошла по стопам родителей, став певицей. Девушка записывает синглы, а за ее творчеством в Instagram следят без малого 100 тысяч подписчиков.
Всего у Ирины Салтыковой вышло 7 студийных альбомов, еще, кроме названных: «Судьба» (2001 год), «Я твоя» (2004-й), «Была не была...» (2008-й) и «Ранее не изданное» (2016-й). Но последние диски не имели такого громкого успеха, как первые.
Фото: www.instagram.com/irinasaltykova_official/
После развода с Виктором Ирина замуж ольше не выходила. А Виктор Салтыков устроил личную жизнь с новой женой, тоже Ириной, родившей ему сына и дочь. У Салтыковой же был роман с мужчиной, в которого она по-настоящему влюбилась. Но отношения распались, как она говорит, по глупости. К тому же он был женат, хотя давно не жил с супругой.
После у Салтыковой была любовная связь с мужчиной на 8 лет моложе. Но из шести лет, что они были вместе, два он употреблял запрещенные вещества. Ирина не любит вспоминать этого человека, их отношения и то время.
В начале нулевых ей приписывали роман с хоккеистом Павлом Буре, певица отношения подтвердила. Причиной разрыва со спортсменом она назвала его измену — вокруг него было слишком много поклонниц.
В 2018-м Салтыкова рассказала, что счастлива рядом с надежным мужчиной, но кто он, не рассказала. С тех пор о ее личной жизни ничего неизвестно.
В свои 55 Салтыкова выглядит блестяще. Ранее она рассказывала, что в ее жизни был период, когда она усиленно ухаживала за лицом, но результат ей не понравился. Она не скрывает, что совсем не занимается спортом: «Это к Валерии», — шутит она. Также она не ходит к косметологам.
«Красивый тот, кто никому не завидует. Это правда. Я долго вообще не ухаживаю за собой и прекрасно выгляжу. Все спрашивают: что я с собой делаю. А ничего», — говорит знаменитость.
Фото и видео: Instagram, кадры youtube-канала RuMisterChange, Darya Orlova, Natalia Shakhanova, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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