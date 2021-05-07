Идеальная фигура и лицо: как 55-летняя Ирина Салтыкова сохраняет красоту и молодость

Ирина Салтыкова могла бы быть кем угодно, но только не певицей, если бы не случайная встреча с бывшим мужем Виктором Салтыковым, солистом популярной группы «Форум». Он дал супруге фамилию, с которой она стала популярной, благодаря ему появилась на свет их чудесная дочь Алиса, но в то же время из-за него Ирина немало натерпелась...

Ирина Сапронова появилась на свет в обычной, но, по ее словам обеспеченной семье. Отец работал начальником на железной дороге, а мама — воспиателем в детском саду. Жизнь изменилась, когда отец после паралича стал инвалидом и получал только пенсию.

До 12 лет Ирина занималась художественной гимнастикой и делала успехит в этом виде спорта. После переезда из города Донского в Новомосковск Тульской области будущая артистка занялась волейболом. Но после она очень жалела, что бросила гимнастику.