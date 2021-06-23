Дочь Евгения Осина впервые стала мамой

О рождении первенца в социальных сетях сообщил Владислав, супруг Агнии.

«Жена попросила скрыть от вас это чудо, так что, по классике, лепим смайл», – написал он.

Долго скрывать от своих поклонников радостную новость Агния тоже не стала. «Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна. Мы так сильно тебя ждали и хотели», – трогательно написала девушка.