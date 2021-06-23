Дочь Евгения Осина впервые стала мамой
О рождении первенца в социальных сетях сообщил Владислав, супруг Агнии.
«Жена попросила скрыть от вас это чудо, так что, по классике, лепим смайл», – написал он.
Долго скрывать от своих поклонников радостную новость Агния тоже не стала. «Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна. Мы так сильно тебя ждали и хотели», – трогательно написала девушка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @iammagnia
У пары родилась девочка, весом 3,170 граммов при росте в 51 сантиметр.
К сожалению, сам музыкант до рождения внучки не дожил. В 2018 году Евгений Осин скончался от остановки сердца.
Со своей дочерью он долгое время не виделся после развода с ее матерью. А ради того, чтобы наладить отношения с Агнией, он устроился в музыкальную школу, где она была солисткой.
Фото: Instagram Агнии Осиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!