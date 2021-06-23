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Дочь Евгения Осина впервые стала мамой

Свое интересное положение 19-летняя Агния не афишировала, и выкладывала фотографии с супругом, где не видно живота.
Дочь Евгения Осина впервые стала мамой

О рождении первенца в социальных сетях сообщил Владислав, супруг Агнии.

«Жена попросила скрыть от вас это чудо, так что, по классике, лепим смайл», – написал он.

Долго скрывать от своих поклонников радостную новость Агния тоже не стала. «Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна. Мы так сильно тебя ждали и хотели», – трогательно написала девушка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Агния Осина и ее супруг с новорожденной дочерью

Фото: @iammagnia

У пары родилась девочка, весом 3,170 граммов при росте в 51 сантиметр.

К сожалению, сам музыкант до рождения внучки не дожил. В 2018 году Евгений Осин скончался от остановки сердца.

Со своей дочерью он долгое время не виделся после развода с ее матерью. А ради того, чтобы наладить отношения с Агнией, он устроился в музыкальную школу, где она была солисткой.

Фото: Instagram Агнии Осиной

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