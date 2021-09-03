Борется с депрессией и продолжает дело отца — как живет дочь Евгения Осина после его смерти

Евгений Осин ушел из жизни три года назад. Однако он оставил после себя наследие — его дело старается продолжить приемная дочь Настя Годунова. Девушка активно учится и работает, делая собственную карьеру, хотя ей пришлось очень нелегко после потери.

«Бежит время, и многие уже не узнают во взрослой Насте ту самую девочку, которую так любил и считал своей дочерью легендарный певец Евгений Осин. Я очень благодарна всем поклонникам, которые пишут и поддерживают нас. Это дает стимул для того, чтобы Настя занималась творчеством и не бросала то, во что так верил Евгений. Целый год после смерти Жени она не пела, была в депрессии, и это не пустые слова. Я приложила много усилий, чтобы вернуть ее в музыку. Очень переживала, что она бросит это дело», — рассказала «СтарХиту» Елена Скорнякова, которая была возлюбленной Осина.