Борется с депрессией и продолжает дело отца — как живет дочь Евгения Осина после его смерти
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Фото: @nastiagodunova_official
Евгений Осин ушел из жизни три года назад. Однако он оставил после себя наследие — его дело старается продолжить приемная дочь Настя Годунова. Девушка активно учится и работает, делая собственную карьеру, хотя ей пришлось очень нелегко после потери.
«Бежит время, и многие уже не узнают во взрослой Насте ту самую девочку, которую так любил и считал своей дочерью легендарный певец Евгений Осин. Я очень благодарна всем поклонникам, которые пишут и поддерживают нас. Это дает стимул для того, чтобы Настя занималась творчеством и не бросала то, во что так верил Евгений. Целый год после смерти Жени она не пела, была в депрессии, и это не пустые слова. Я приложила много усилий, чтобы вернуть ее в музыку. Очень переживала, что она бросит это дело», — рассказала «СтарХиту» Елена Скорнякова, которая была возлюбленной Осина.
Девочка не опускает руки — она постоянно учится, очень много работает, в том числе на телевидении, и снимает клипы. При этом она работает исключительно под своей фамилией, не используя славу отца.
«Настя выпустила альбом "Посмотри в окно", посвященный памяти Евгения. В него вошли 12 песен, над которыми они работали вместе. Женя мечтал увидеть дочь на большой сцене и доверил ей исполнять свои песни. Настя всегда выступала под своей фамилией и не афишировала свою причастность к отцу», — добавила Елена.
Фото: Instagram Насти Годуновой
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