Александр Серов стал дедушкой — его дочь Мишель родила первенца
Фото: www.instagram.com/mishel_serova/
Александр Серов стал дедушкой — его дочь Мишель впервые стала мамой. У молодой артистки сегодня родилась дочь.
Этим событием девушка поделилась в своем Instagram.
Подписчики поздравили молодую маму, но заявили, что удивлены — о беременности девушки знали только самые близкие. «Вот так надо скрывать свою личную жизнь. Молодец. Поздравляю», — похвалила молодую актрису одна из поклонниц.
Другие подписчики присоединились к поздравлениям, и отметили, что приятно удивлены радостной новостью.
Внучка Александра Серова появилась на свет в клиническом госпитале «Лапино», как следует из локации, отмеченной в посте. Свадьба Мишель и ее супруга — 34-летнего бизнесмена Романа, состоялась в мае прошлого года. Торжественное мероприятие прошло в московском отеле Four Seasons.
Отец порадовался за дочь, и заявил, что одобряет ее выбор. На свадьбу Серов подарил молодоженам особняк.
Фото: Instagram Мишель Серовой
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