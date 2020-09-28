Александр Серов стал дедушкой — его дочь Мишель родила первенца

Александр Серов стал дедушкой — его дочь Мишель впервые стала мамой. У молодой артистки сегодня родилась дочь.

Этим событием девушка поделилась в своем Instagram.

Подписчики поздравили молодую маму, но заявили, что удивлены — о беременности девушки знали только самые близкие. «Вот так надо скрывать свою личную жизнь. Молодец. Поздравляю», — похвалила молодую актрису одна из поклонниц.

Другие подписчики присоединились к поздравлениям, и отметили, что приятно удивлены радостной новостью.