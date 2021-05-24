Дочь Салтыковой — о причинах и последствиях нападения собаки: «Губа ничего не чувствует»

Около трех лет назад Алиса, взрослая дочь популярной певицы Ирины Салтыковой, пострадала от нападения принадлежащей ее маме итальянской овчарки. Собака с красивым именем Лаванда, которая весила около 50 килограммов, повредила лицо девушки так сильно, что той пришлось накладывать швы.

«Разорвано было лицо, губа, видны клыки, сейчас верхняя губа ничего не чувствует. У меня была прокусана щека, фарш во рту, порвана нижняя губа», - описала дочь певицы свои травмы в студии программы «Звезды сошлись».

Пластический хирург, к которому попала Алиса, оказался новичком, однако он зашил раны так тщательно и хорошо, что сейчас почти ничего не видно.

Алиса не винит собаку в случившемся - незадолго до происшествия пожилое животное было сильно травмировано людьми. Из-за шума, которое Лаванда издавала на участке певицы, незнакомые мужчины забрали ее и увезли в неизвестном направлении. Певица нашла любимицу через месяц - исхудавшей, привязанной веревкой к забору на стройке. Ирину и ее подругу, которая гостила в доме на момент возвращения животного, овчарка расценила как спасительниц и начала воспринимать только их. К остальным же людям травмированное животное относитя с опаской.