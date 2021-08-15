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Стефания Маликова призналась, что ест мучное только один раз в год

21-летняя дочь народного артиста России Дмитрия Маликова Стефания опубликовала в Stories своего Instagram фотографию пончиков. Внимание привлек не сам кадр, а подпись, которую добавила начинающий дизайнер. Маликова приверженец популярного метода питания 16/8, благодаря которому ей удается сохранять стройную фигуру.
Стефания Маликова призналась, что ест мучное только один раз в год

Смысл системы в том, чтобы воздерживаться от еды на протяжении 16 часов, а в оставшиеся 8 можно позволять себе все что угодно.

«Я начала это пробовать в Италии, отказаться от ежедневной пасты на обед и ужин было сложно, поэтому я просто пропускала завтрак», — делилась Стеша в своем Instagram. Однако, чтобы добиваться более серьезных результатов, девушка решила убрать из рациона сладкое и мучное.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Маликова отказывается от мучного и сладкого

Фото: @steshamalikova/Instagram

«Пончики. Такую еду можно есть только 1 раз в год», — написала Стефания, сопроводив свое высказывание грустными эмоджи.

Стефания Маликова с братиком

Возможно, комментарий Маликовой не носит серьезный характер, иначе такой метод поддержания себя в форме выглядит слишком радикальным.

Помимо соблюдения системы питания, Стефания не забывает про регулярные тренировки. Совокупность диеты и спорта дает звезде Instagram тот результат, который ее полностью устраивает.

Фото и видео: Instagram

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