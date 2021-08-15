Стефания Маликова призналась, что ест мучное только один раз в год

Смысл системы в том, чтобы воздерживаться от еды на протяжении 16 часов, а в оставшиеся 8 можно позволять себе все что угодно.

«Я начала это пробовать в Италии, отказаться от ежедневной пасты на обед и ужин было сложно, поэтому я просто пропускала завтрак», — делилась Стеша в своем Instagram. Однако, чтобы добиваться более серьезных результатов, девушка решила убрать из рациона сладкое и мучное.