Стефания Маликова призналась, что ест мучное только один раз в год
Смысл системы в том, чтобы воздерживаться от еды на протяжении 16 часов, а в оставшиеся 8 можно позволять себе все что угодно.
«Я начала это пробовать в Италии, отказаться от ежедневной пасты на обед и ужин было сложно, поэтому я просто пропускала завтрак», — делилась Стеша в своем Instagram. Однако, чтобы добиваться более серьезных результатов, девушка решила убрать из рациона сладкое и мучное.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @steshamalikova/Instagram
«Пончики. Такую еду можно есть только 1 раз в год», — написала Стефания, сопроводив свое высказывание грустными эмоджи.
Возможно, комментарий Маликовой не носит серьезный характер, иначе такой метод поддержания себя в форме выглядит слишком радикальным.
Помимо соблюдения системы питания, Стефания не забывает про регулярные тренировки. Совокупность диеты и спорта дает звезде Instagram тот результат, который ее полностью устраивает.
Фото и видео: Instagram
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