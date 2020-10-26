Бортич, Эрнст, Савельева и другие звезды, скрывавшие от поклонников рождение ребенка
Фото: Starface
Александра Бортич
Фото: Starface
Одна из самых востребованных и ярких актрис российского кинематографа Александра Бортич в начале сентября призналась, что стала мамой. У нее с любимым мужчиной Евгением Савельевым родился сын, которого тоже назвали Александром. Актриса тщательно скрывала беременность и не комментировала слухи о том, что ждет малыша. Спустя несколько недель после того, как ее сын родился, она стала показывать подписчикам нежные фото с ним, потому что, по ее же словам, просто не может его скрывать. «Как такую сладость сохранять в секрете, я не понимаю», — призналась Саша недавно, опубликовав снимок c малышом.
Софья Эрнст
Фото: Пресс-служба
В конце мая стало известно, что звезда «Содержанок» Софья Эрнст родила третьего ребенка своему супругу, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Позднее появилась информация о том, что у пары родился сын. Правда, сами супруги, которые не любят распространяться о личном, не прокомментировали эти слухи. Недавно многодетная мама продемонстрировала, как приходит в форму после появления малыша на свет, а вот показывать его самого не спешит.
Саша Савельева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В конце марта российские СМИ сообщили, что певица Саша Савельева впервые стала мамой. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, появилась информация о том, что участница группы «Фабрика» родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. «35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения Меня», — написала она под одной из фотографией в своем блоге. Теперь, когда малыш каждый день радует ее и мужа, Александра с удовольствием делится архивными снимками.
Анна Курникова
Фото: Getty
В начале года Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. О том, что Курникова родила, рассказал в интервью на радио брат Энрике — Хулио Иглесиас-младший. Но рассекречивать пол новорожденного он отказался: «Это секрет, — заявил Хулио. — Брат очень счастлив, что у него уже трое детей». Позднее сами счастливые родители подтвердили появление на свет дочери Маши и показали нежные фотографии из родильного дома. У пары также подрастают двухлетние близнецы Николас и Люси.
Виктория Исакова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В 2018 году Виктория Исакова в одном из интервью призналась, что воспитывает двухлетнюю дочь. Слухи о пополнении в семействе появились еще в 2016-м, но актриса и ее супруг режиссер Юрий Мороз их не комментировали и ребенка старались скрывать от широкой общественности.
Татьяна Брухунова
Фото: Instagram Татьяны Брухуновой
Пару лет назад одной из главных новостей шоу-бизнеса было сообщение о том, что известный российский юморист Евгений Петросян разводится с супругой и коллегой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позднее стало известно, что Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Буквально за несколько месяцев Татьяна превратилась из мало кому известной девушки в героиню таблоидов. Недавно Брухунова и Петросян снова привлекли внимание общественности к своей паре, объявив о рождении сына.
Юлия Савичева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Савичева родила дочь Анну в июле 2017 году, о чем только спустя месяц сообщил всем ее продюсер Максим Фадеев. Свою скрытность певица объяснила тем, что очень переживала после первой неудачной беременности и хотела, чтобы в ее личную жизнь в такой важный для нее период никто не лез.
Юлия Снигирь
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Многие известные артисты скрывают свою личную жизнь по вполне понятным причинам — хотят оградить себя от потока негативных комментариев и нападок. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов готовились к рождению сына Федора под прицелом фотокамер и осуждающих взглядов: актер ушел от беременной жены, которая должна была родить ему седьмого ребенка. Ситуация и правда непростая, а тут еще все лезут с неудобными вопросами. Сейчас Юлия и Евгений женаты и вместе растят сына, появление на свет которого не афишировали.
Анастасия Заворотнюк
Фото: Globallookpress / Natalia Shakhanova
В марте 2019-го Анастасия Заворотнюк удивила всех неожиданной новостью — актриса заявила, что у нее и ее супруга Петра Чернышева родилась дочь Мила... еще четыре месяца назад! При этом с округлившимся животом Анастасию никто не видел, не было ни намека на слухи о ее интересном положении. «Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Заворотнюк в интервью Hello!.
Ингеборга Дапкунайте
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В преддверии 55-летнего юбилея Ингеборги Дапкунайте Первый канал показал посвященный ей документальный фильм. Самым неожиданным для поклонников актрисы стало появление в конце фильма ее сына Алекса — очаровательного малыша с ангельскими кудряшками. Стоит отметить, что ранее Ингеборга не показывала мальчика. СМИ сообщали, что актриса прибегала к услугам суррогатной матери, однако в фильме она развеяла слухи: «Все, что пишут обо мне — неправда!».
Фото: instagram, getty, eastnews, globallookpress
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