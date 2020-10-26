Бортич, Эрнст, Савельева и другие звезды, скрывавшие от поклонников рождение ребенка

В марте 2019-го Анастасия Заворотнюк удивила всех неожиданной новостью — актриса заявила, что у нее и ее супруга Петра Чернышева родилась дочь Мила... еще четыре месяца назад! При этом с округлившимся животом Анастасию никто не видел, не было ни намека на слухи о ее интересном положении. «Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Заворотнюк в интервью Hello!.

Ингеборга Дапкунайте