«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают тайную беременность и непростые роды Саши Савельевой

На днях российские СМИ сообщили, что 35-летняя певица Саша Савельева впервые стала мамой. Инсайдеры донесли, что вес ребенка составил около двух килограммов. Эта новость не осталась незамеченной в звездных кругах. Коллеги по шоу-бизнесу поддерживают молодую маму.

Многодетная мама Мария Кожевникова верит, что все будет хорошо. «Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», — цитирует ее комментарий «СтарХит».

«Она, хитруля такая, мне ничего не сказала. Я написала ей сообщение с вопросом, а правда ли, что пишут в газетах. На что она мне не ответила. Я с ней поступлю также. Когда буду беременная, не скажу ей ни слова», — поделилась эмоциями Сати Казанова в программе «Ты не поверишь».