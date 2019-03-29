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«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают тайную беременность и непростые роды Саши Савельевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кирилл Сафонов и Саша Савельева стали родителями предположительно 27 марта

Фото: Instagram Саши Савельевой
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Мария Кожевникова и Сати Казанова высказались о беременности и родах Саши Савельевой.

На днях российские СМИ сообщили, что 35-летняя певица Саша Савельева впервые стала мамой. Инсайдеры донесли, что вес ребенка составил около двух килограммов. Эта новость не осталась незамеченной в звездных кругах. Коллеги по шоу-бизнесу поддерживают молодую маму.

Многодетная мама Мария Кожевникова верит, что все будет хорошо. «Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», — цитирует ее комментарий «СтарХит».

«Она, хитруля такая, мне ничего не сказала. Я написала ей сообщение с вопросом, а правда ли, что пишут в газетах. На что она мне не ответила. Я с ней поступлю также. Когда буду беременная, не скажу ей ни слова», — поделилась эмоциями Сати Казанова в программе «Ты не поверишь».

Молодые родители ситуацию не комментируют. В блоге Саши затишье вот уже несколько дней. Кирилл Сафонов опубликовал свои размышления о личных границах.

Звезды вместе уже десять лет. Этот малыш стал их первым общим ребенком. Со старшей дочерью Кирилла Саша поддерживает хорошие отношения.

Желаем здоровья маме и малышу!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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