32-летняя актриса Софья Эрнст тайно стала мамой

Напомним, 59-летний Константин и 32-летняя Софья вместе с 2013 года. Лишь шестью годами позднее актриса призналась, что несколько лет назад стала официальной супругой генерального директора Первого канала. В 2016 году у пары родилась дочь Эрика, а в 2017 году — Кира. Отметим, что у теледеятеля есть также дочь Александра от гражданского брака с Анной Силюнас – девочка появилась на свет в 1994 году.