32-летняя актриса Софья Эрнст тайно стала мамой
Фото: Starface
Константин и Софья Эрнст — одна из самых скрытных звездных пар. У супругов есть две дочки, а несколько месяцев назад стало известно, что пара готовится вновь стать родителями. На закрытой премьере фильма «Союз спасения» Софья появилась в нежно-голубом длинном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. А сейчас СМИ сообщают, что актриса родила третьего ребенка. «Константина и Софью Эрнст поздравили с рождением ребенка», «Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка», «Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка», — пестрит заголовками новостная лента. Отметим, что многодетные родители пока не отреагировали на многочисленные публикации.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Напомним, 59-летний Константин и 32-летняя Софья вместе с 2013 года. Лишь шестью годами позднее актриса призналась, что несколько лет назад стала официальной супругой генерального директора Первого канала. В 2016 году у пары родилась дочь Эрика, а в 2017 году — Кира. Отметим, что у теледеятеля есть также дочь Александра от гражданского брака с Анной Силюнас – девочка появилась на свет в 1994 году.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Globallookpress, Starface, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube
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