В преддверии 55-летнего юбилея популярной актрисы Первый канал показал посвященный ей документальный фильм.

Сегодня день рождения отмечает одна из самых ярких и самобытных актрис отечественного кинематографа Ингеборга Дапкунайте. Знаменитость, предпочитающая не говорить о личной жизни, приоткрыла завесу тайны в эфире Первого канала в документальном фильме «Все, что пишут обо мне, — неправда».

Друзья актрисы, ее коллеги по цеху, среди которых актеры Джон Малкович, Евгений Миронов, Михаил Пореченков, режиссер Валерий Тодоровский и другие, рассказали о совместной работе с ней, вспомнили смешные моменты. Все участники фильма сошлись во мнении, что Ингеборга Дапкунайте не только талантливая актриса, но и замечательный человек.

Самым неожиданным для поклонников актрисы стало появление в конце фильма ее сына Алекса — очаровательного малыша с ангельскими кудряшками. Стоит отметить, что ранее Ингеборга не показывала мальчика. СМИ сообщали, что актриса прибегала к услугам суррогатной матери, однако в фильме она развеяла слухи: «Все, что пишут обо мне — неправда!»