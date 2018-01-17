Ингеборга Дапкунайте впервые показала своего сына
Сегодня день рождения отмечает одна из самых ярких и самобытных актрис отечественного кинематографа Ингеборга Дапкунайте. Знаменитость, предпочитающая не говорить о личной жизни, приоткрыла завесу тайны в эфире Первого канала в документальном фильме «Все, что пишут обо мне, — неправда».
Друзья актрисы, ее коллеги по цеху, среди которых актеры Джон Малкович, Евгений Миронов, Михаил Пореченков, режиссер Валерий Тодоровский и другие, рассказали о совместной работе с ней, вспомнили смешные моменты. Все участники фильма сошлись во мнении, что Ингеборга Дапкунайте не только талантливая актриса, но и замечательный человек.
Самым неожиданным для поклонников актрисы стало появление в конце фильма ее сына Алекса — очаровательного малыша с ангельскими кудряшками. Стоит отметить, что ранее Ингеборга не показывала мальчика. СМИ сообщали, что актриса прибегала к услугам суррогатной матери, однако в фильме она развеяла слухи: «Все, что пишут обо мне — неправда!»
Напомним, Ингеборга Дапкунайте родилась в Литве. Карьера знаменитой актрисы театра и кино началась в четыре года: Ингеборга сыграла роль сына мадам Баттерфляй в постановке оперы Пуччини «Чио-Чио-Сан» в вильнюсском Театре оперы и балета. Дапкунайте играла на многих российских и европейских сценах. Поставленный в венском театре Ronacher режиссером Михаэлем Штурмингером спектакль «Вариации Джакомо», в котором актриса сыграла вместе с Джоном Малковичем, в рамках мирового турне в течение почти трех лет игрался на лучших сценах мира, в том числе в Германии, России, Австрии, Австралии, Франции, Эквадоре, Испании и других.
На сегодняшний день Ингеборга снялась в более чем 60 фильмах, а в 1995 году за роль в фильме «Подмосковные вечера» она была удостоена российской кинематографической премии «Ника».
Фото: globalookpress