Эрнст, Курникова и другие знаменитости, ставшие многодетными мамами в 2020 году

7 марта ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова родила четвертую дочь. И три дня спустя молодая мать буквально сбежала из перинатального центра и объяснила подписчикам свой поступок. «Вчера мы выписались из роддома. Хотя это было больше похоже на побег. В связи «с напряженной эпидемиологической обстановкой» решили до минимума сократить околачивание в госпитале и даже фотографировались уже по большей части на улице», — рассказала многодетная мать и показала фотографии с мужем и дочками. Напомним, в семье Ольги Ушаковй и ее супруга Адама Амбера теперь четыре девочки: старших Дашу и Ксюшу телеведущая родила в первом браке, а с Адамом у них растет полуторагодовалая Маша и малышка, которую назвали необычным именем Белла Виенна. «У меня уже четвертая дочь, поэтому все свои любимые имена я использовала. Муж выбирал на британский манер двойное имя и хотел, чтобы оно было со смыслом, — объяснила Ольга в интервью «Антенне». — Поэтому изначально мы решили назвать малышку Виенна в честь города, в котором он сделал мне предложение. А второе подбирали, чтобы было созвучно первому и фамилии, и остановились на Белле. Но когда дочка родилась, она нам показалась такой красавицей, что моментально решили поменять имена местами. Белла же означает «красивая». Так и получилась у нас Белла Виенна».