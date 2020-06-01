Эрнст, Курникова и другие знаменитости, ставшие многодетными мамами в 2020 году
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Софья Эрнст
Фото: Starface
В конце мая стало известно, что звезда «Содержанок» Софья Эрнст родила третьего ребенка своему супругу, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Позднее появилась информация о том, что у пары родился сын. Правда, сами супруги, которые не любят распространяться о личном, пока не прокомментировали эти слухи. Напомним у Эрнстов есть две дочки, а несколько месяцев назад стало известно, что пара готовится вновь стать родителями. Тогда на закрытой премьере фильма «Союз спасения» Софья появилась в нежно-голубом длинном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот.
Анна Курникова
Фото: Getty
В начале года Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. О том, что Курникова родила, рассказал в интервью на радио брат Энрике — Хулио Иглесиас-младший. Но рассекречивать пол новорожденного он отказался: «Это секрет, — заявил Хулио. — Брат очень счастлив, что у него уже трое детей». Позднее сами счастливые родители подтвердили появление на свет дочери Маши и показали нежные фотографии из родильного дома. У пары также подрастают двухлетние близнецы Николас и Люси.
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская стала мамой в третий раз в феврале. «Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!», — сообщила актриса на своей странице в Instagram. Также у Подкаминской есть 9-летняя дочь Полина от первого брака и 2-летняя дочь Ева от нынешнего супруга Дениса Гущина.
Милла Йовович
Фото: Eastnews
Милла Йовович в начале февраля стала мамой в третий раз. У актрисы и модели родилась еще одна дочь, которую назвали необычным даже для США именем Ошиан. Напомним, Милла замужем в третий раз. У нее с супругом, режиссером Полом Андерсоном растут еще две дочери: 12-летняя Эвер и 5-летняя Дашиэл.
Оксана Самойлова
Фото: Instagram
У рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой в начале года родился долгожданный сын. «Давид Денис Устименко», — представил наследника гордый отец подписчикам своего Instagram. А Оксана тем временем продемонстрировала идеальную фигуру на пятый день после кесарева. К сожалению, радость от пополнения в семей омрачили проблемы в отношениях Самойловой и Джигана. У пары также подрастает трое дочерей: 8-летняя Ариэлла, 5-летняя Лея и 3-летняя Майя.
Ольга Ушакова
Фото: Eastnews
7 марта ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова родила четвертую дочь. И три дня спустя молодая мать буквально сбежала из перинатального центра и объяснила подписчикам свой поступок. «Вчера мы выписались из роддома. Хотя это было больше похоже на побег. В связи «с напряженной эпидемиологической обстановкой» решили до минимума сократить околачивание в госпитале и даже фотографировались уже по большей части на улице», — рассказала многодетная мать и показала фотографии с мужем и дочками. Напомним, в семье Ольги Ушаковй и ее супруга Адама Амбера теперь четыре девочки: старших Дашу и Ксюшу телеведущая родила в первом браке, а с Адамом у них растет полуторагодовалая Маша и малышка, которую назвали необычным именем Белла Виенна. «У меня уже четвертая дочь, поэтому все свои любимые имена я использовала. Муж выбирал на британский манер двойное имя и хотел, чтобы оно было со смыслом, — объяснила Ольга в интервью «Антенне». — Поэтому изначально мы решили назвать малышку Виенна в честь города, в котором он сделал мне предложение. А второе подбирали, чтобы было созвучно первому и фамилии, и остановились на Белле. Но когда дочка родилась, она нам показалась такой красавицей, что моментально решили поменять имена местами. Белла же означает «красивая». Так и получилась у нас Белла Виенна».
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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