Снигирь рассказала об отношениях с Цыгановым: «Рядом с мужем я стала женственной»

«Мне кажется, очень правильно, что у меня мальчик. С девочкой мне бы было, наверное, сложнее ладить. И вообще это очень интересное ощущение, Федор растет и начинает чувствовать себя мужчиной. Очень любит делать мне комплименты: "Мама, у тебя красивое платье!", "Мама, ты такая красивая". Замечает все: маникюр, прическу. <...> Бывают моменты, когда он заявляет: "Я мужчина!". Но меня этим не возьмешь. Со взаимоотношениями полов у меня все сложно. Всегда была такой: сама, сама, "не надо мне дверь открывать"», — поделилась Снигирь в интервью журналу Psychologies.

Актриса отметила, что рядом с супругом Евгением Цыгановым научилась принимать свою женственность: «Мужчина рядом меня в ней убедил. Он настаивает на этом. И, в общем, Федор ему активно помогает, они объединяются и говорят, что за женщиной нужно ухаживать, помогать ей. Муж с сыном в сговоре. Они меня берегут».