Несколько дней назад СМИ со ссылкой на слова брата Энрике — Хулио Иглесиаса-младшего сообщили о рождении третьего ребенка у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса. Теперь пара подтвердила эту информацию.Малыш родился 30 января 2020 года. Имени новорожденного родители пока не сообщили, назвав кроху «нашим солнышком».У пары уже есть близнецы Николас и Люси. Сообщается, что третьего малыша Анна родила на месяц раньше срока. Фото и видео: instagram, eastnewsПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!