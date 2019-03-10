logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Непросто мне было на это решиться»: Анастасия Заворотнюк рассказала о дочери, которую скрывала 4 месяца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Анастасия Заворотнюк

Arrows-left
Arrows-right
Reload
47-летняя актриса и телеведущая удивила поклонников — несколько месяцев назад она тайно стала многодетной мамой.

Накануне вечером в Сети появилась казавшаяся невероятной новость — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями. Радостное событие произошло еще 4 месяца назад, и все это время супруги скрывали маленькую дочь Милу от публики. Многие подумали, что Анастасия и Петр прибегли к услугам суррогатной матери, но оказалось, что Заворотнюк решилась выносить и родить малышку сама.

«Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Анастасия в интервью главному редактору журнала Hello! Светлане Бондарчук.

Актриса рассказала и о том, как изначально у нее появилась мысль о третьей беременности – на это ее сподвиг 18-летний сын Майкл. «Он сказал: «Если ты не понимаешь, я сейчас тебе должен объяснить. Аня в Нью-Йорке, я уезжаю, тебе будет плохо, ты будешь одна». Я возразила: «Я буду не одна, я буду с Петей!». И он сказал очень взрослую вещь: «Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!» (малышка стала первым ребенком Чернышева, — прим. ред.).

Заворотнюк призналась, что ее муж стал очень нежным и трогательным отцом, который буквально сдувает пылинки с дочки: «Перед появлением Милочки Петя похудел на восемь килограммов — так он нервничал. Страшно переживал, что, наконец, после 10 лет совместной жизни у нас такой долгожданный подарок, а он не может вместе со мной наслаждаться моментом из-за работы. Ужасно боялся хоть что-то пропустить, ему хотелось постоянно рассматривать Милу, держать ее на руках, прижимать к себе, наблюдать, как она меняется».

Анастасия дала совет будущим мамам, которые по каким-то причинам пока не решаются на такой же, как у нее, поступок: «Все говорят, что материнство приносит радость. Но передать это словами невозможно, пока ты не взглянешь в глаза собственному ребенку, не потрогаешь эти маленькие ручки и ножки. Как только ты решаешься, все складывается будто само собой, все вокруг начинают помогать: люди, ситуации, обстоятельства».

Больше об Анастасии Заворотнюк можно почитать здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери