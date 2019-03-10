«Непросто мне было на это решиться»: Анастасия Заворотнюк рассказала о дочери, которую скрывала 4 месяца

Накануне вечером в Сети появилась казавшаяся невероятной новость — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями. Радостное событие произошло еще 4 месяца назад, и все это время супруги скрывали маленькую дочь Милу от публики. Многие подумали, что Анастасия и Петр прибегли к услугам суррогатной матери, но оказалось, что Заворотнюк решилась выносить и родить малышку сама.
«Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Анастасия в интервью главному редактору журнала Hello! Светлане Бондарчук.
Актриса рассказала и о том, как изначально у нее появилась мысль о третьей беременности – на это ее сподвиг 18-летний сын Майкл. «Он сказал: «Если ты не понимаешь, я сейчас тебе должен объяснить. Аня в Нью-Йорке, я уезжаю, тебе будет плохо, ты будешь одна». Я возразила: «Я буду не одна, я буду с Петей!». И он сказал очень взрослую вещь: «Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!» (малышка стала первым ребенком Чернышева, — прим. ред.).
Заворотнюк призналась, что ее муж стал очень нежным и трогательным отцом, который буквально сдувает пылинки с дочки: «Перед появлением Милочки Петя похудел на восемь килограммов — так он нервничал. Страшно переживал, что, наконец, после 10 лет совместной жизни у нас такой долгожданный подарок, а он не может вместе со мной наслаждаться моментом из-за работы. Ужасно боялся хоть что-то пропустить, ему хотелось постоянно рассматривать Милу, держать ее на руках, прижимать к себе, наблюдать, как она меняется».
Анастасия дала совет будущим мамам, которые по каким-то причинам пока не решаются на такой же, как у нее, поступок: «Все говорят, что материнство приносит радость. Но передать это словами невозможно, пока ты не взглянешь в глаза собственному ребенку, не потрогаешь эти маленькие ручки и ножки. Как только ты решаешься, все складывается будто само собой, все вокруг начинают помогать: люди, ситуации, обстоятельства».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram