«Непросто мне было на это решиться»: Анастасия Заворотнюк рассказала о дочери, которую скрывала 4 месяца

Заворотнюк призналась, что ее муж стал очень нежным и трогательным отцом, который буквально сдувает пылинки с дочки: «Перед появлением Милочки Петя похудел на восемь килограммов — так он нервничал. Страшно переживал, что, наконец, после 10 лет совместной жизни у нас такой долгожданный подарок, а он не может вместе со мной наслаждаться моментом из-за работы. Ужасно боялся хоть что-то пропустить, ему хотелось постоянно рассматривать Милу, держать ее на руках, прижимать к себе, наблюдать, как она меняется».

Анастасия дала совет будущим мамам, которые по каким-то причинам пока не решаются на такой же, как у нее, поступок: «Все говорят, что материнство приносит радость. Но передать это словами невозможно, пока ты не взглянешь в глаза собственному ребенку, не потрогаешь эти маленькие ручки и ножки. Как только ты решаешься, все складывается будто само собой, все вокруг начинают помогать: люди, ситуации, обстоятельства».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram