Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали многодетными родителями
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: EAST NEWS
Экс-теннисистка родила на месяц раньше срока.
38-летняя Анна Курникова и 44-летний Энрике Иглесиас стали родителями многодетными родителями. У пары уже есть близнецы Николас и Люси. И теперь звездной семье произошло пополнение. Причем, родила Анна на месяц раньше срока.
О том, что Курникова опять стала матерью рассказал в интервью на радио брат Энрике — Хулио Иглесиас-младший. Но рассекречивать пол новорожденного он отказался: «Это секрет, — заявил Хулио. — Брат очень счастлив, что у него уже трое детей».
Официальных заявлений о рождении ребенка от Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса пока не поступало.
Фото: East News, Instagram
Видео: Instagram
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