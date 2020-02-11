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Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали многодетными родителями

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Фото: EAST NEWS

Экс-теннисистка родила на месяц раньше срока.

38-летняя Анна Курникова и 44-летний Энрике Иглесиас стали родителями многодетными родителями. У пары уже есть близнецы Николас и Люси. И теперь звездной семье произошло пополнение. Причем, родила Анна на месяц раньше срока.

О том, что Курникова опять стала матерью рассказал в интервью на радио брат Энрике — Хулио Иглесиас-младший. Но рассекречивать пол новорожденного он отказался: «Это секрет, — заявил Хулио. — Брат очень счастлив, что у него уже трое детей».

Официальных заявлений о рождении ребенка от Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса пока не поступало.

Фото: East News, Instagram

Видео: Instagram

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