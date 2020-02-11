Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали многодетными родителями

О том, что Курникова опять стала матерью рассказал в интервью на радио брат Энрике — Хулио Иглесиас-младший. Но рассекречивать пол новорожденного он отказался: «Это секрет, — заявил Хулио. — Брат очень счастлив, что у него уже трое детей».

Официальных заявлений о рождении ребенка от Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса пока не поступало.