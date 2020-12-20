19-20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Предновогодние выходные звездные семьи предпочли провести в кругу самых близких. Ксения Бородина и Оксана Самойлова поддерживали дочерей на спортивных соревнованиях, а затем похвастались их наградами в Сети.
Светлана Лобода анонсировала новый клип, в котором рассказала личные истории нескольких семей. В новом видео певица примерила свадебное платье. Однако вечером воскресения звезда рассказала, что произошла неприятная ситуация и клип был удален из Сети: «В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube канале был удален клип #moLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам, виновные понесут наказание».
Наталья Водянова продолжила путешествие по России и показала новые фото из экспресса, на котором позировала в наряде с традиционными русскими узорами. Супермодель поделилась снимками счастливых детей, которые наслаждались зимний сказкой.
Любовь Успенская предпочла остаться дома и продемонстрировала постройневшую фигуру в белоснежном трикотажном костюме.
Семьи Яны Рудковской и Сергея Лазарева занялись декодированием и вместе с профессиональной командой украсили роскошный загородные дома к Новому году. Продюсер даже провела экскурсию по этажам дома и показала серебряные украшения и пышную елку. Сергей предпочел более скромный декор и установил в гостиной белоснежную красавицу с золотыми игрушками и шишками. На фото он позирует вместе с подросшими детьми: сыном Никитой и дочкой Анной. Под фото он написал: «Для меня Новый год в первую очередь семейный праздник. Это ёлка, подарки, детский смех и наши семейные традиции. Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь. Ну, и конечно же, подарки, которые приятно не только получать, но и дарить».
Кстати, выходные дома провела и Милана Тюльпанова. Модель похвасталась роскошным интерьером новых апартаментов в центре Санкт-Петербурга, куда накануне она переехала с сыном: «Переезд,однако,очень сложный процесс, еще и половины вещей нет. Но меня уже можно поздравить с новосельем».
Регина Тодоренко решила провести конец декабря вдали от морозной русской зимы и улетела вместе с сыном на Бали. Однако в первый же день телеведущая опечалила поклонников новостью о сыне: «Теперь мы вместе, уже успели попасть в Индонезийскую больницу, так как Михаил Владиславович решил упасть лицом на бортик бассейна в попытке удрать от мамы. Никого не пытаюсь напугать или вызвать жалость. Врач сказал “понаблюдать”, выписал лекарства; все пройдет, это ведь мальчишки».
К слову, недавно мы писали, как Собчак в графитовом костюме, Сысоева в атласном мини и другие звезды посетили гастровечеринку. В Ararat Park Hyatt Moscow прошло светское мероприятие. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Фото: Instagram
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