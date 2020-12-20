19-20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Предновогодние выходные звездные семьи предпочли провести в кругу самых близких. Ксения Бородина и Оксана Самойлова поддерживали дочерей на спортивных соревнованиях, а затем похвастались их наградами в Сети.

Светлана Лобода анонсировала новый клип, в котором рассказала личные истории нескольких семей. В новом видео певица примерила свадебное платье. Однако вечером воскресения звезда рассказала, что произошла неприятная ситуация и клип был удален из Сети: «В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube канале был удален клип #moLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам, виновные понесут наказание».