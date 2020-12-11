Ксения Бородина покорила Сеть умопомрачительными фото с нарядными дочками

Ксения Бородина помогла своим подписчикам создать новогоднее настроение и поделилась кадрами с очень яркой и эффектной фотосессии со своими дочками.

На снимке отлично выглядят и мама, и обе девочки — для фотосессии обе нарядились в красивые платья и даже сделали макияж. Особенно забавной получилась младшая дочка Теона, которая развела руками и изобразила, будто ей забыли сделать подарок.

Сама Ксения представила читателям новое шикарное платье — очень нежное и женственное, светло-розового оттенка и с пышным подолом.