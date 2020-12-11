Ксения Бородина покорила Сеть умопомрачительными фото с нарядными дочками
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина помогла своим подписчикам создать новогоднее настроение и поделилась кадрами с очень яркой и эффектной фотосессии со своими дочками.
На снимке отлично выглядят и мама, и обе девочки — для фотосессии обе нарядились в красивые платья и даже сделали макияж. Особенно забавной получилась младшая дочка Теона, которая развела руками и изобразила, будто ей забыли сделать подарок.
Сама Ксения представила читателям новое шикарное платье — очень нежное и женственное, светло-розового оттенка и с пышным подолом.
Поклонники оценили образы красавиц:
«Такое фото крутое! Все такие живые», «Красотки», «Вот это красавицы девчонки», «Как будто сестренки!», «Очень красивые новогодние фотографии», «Какая забавная у вас малышня», «Ну просто красавицы!», «Тея просто тут невероятная».
До этого Ксения показывала другой вариант своего вечернего наряда и появилась в роскошном фиолетовом платье с глубоким декольте.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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