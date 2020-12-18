Водянова, Собчак и другие звезды, которые одеваются «капустой» в холода

Алика Смехова обожает прогулки на природе и часто делится с поклонниками, как проводит время с любимым питомцем. Артистка показала, как выглядеть нежно и не замерзнуть, и для этого сформировала total-образ на основе конфетных оттенков.

Не так давно мы рассказывали о звездах, которые не стесняются показывать себя во всей красе на красной дорожке. Среди любительниц выйти на светские мероприятия в одних чулках оказались Мадонна, Мэрайя Кэри, Анастасия Волочкова, Ирена Понарошку и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.