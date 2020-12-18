Водянова, Собчак и другие звезды, которые одеваются «капустой» в холода
Фото: Instagram @natasupernova
Ксения Собчак
Ксения Собчак призналась в любви монохромным образам и продемонстрировала один из них. На ней — свободные брюки цвета капучино, уютный джемпер, надетый поверх футболки «бойфренда». А накрыли аутфит объятия объемного пуховика с просторным капюшоном.
Наталья Водянова
Фото: Instagram @natasupernova
Наталья Водянова с детьми принимает участие в реалити-шоу, исследуя красоты России. Топ-модель не боится ни мороза, ни осадков и кутается в самые теплые вещи. Для путешествия в Мурманскую область звезда подиума взяла с собой целый арсенал цветных пуховиков, ярких шапок и вооружилась брутальными лыжными ботинками.
Рианна
Фото: Instagram @badgalriri
Статус королевы оверсайза и многослойности по праву заняла Рианна и не сдает позиции в течение нескольких лет. На спортивный матч певица пришла, укутавшись в гиперобъемную дубленку и толстовку цвета карамели. Завершили расслабленный аутфит с денимом стильные очки с цветными линзами и сумка в форме футбольного мяча от Louis Vuitton.
Елена Перминова
В блоге Елены Перминовой фото в миниатюрных бикини и крошечных топах определенно больше, чем зимних look’ов. Хоть в последних модель точно знает толк. Многодетная мама показала самый эффективный метод утеплиться, и ее рецепт — совместить остромодную шубу-«Чебурашку» с дутой курткой, а к ним — колготки и брюки с начесом.
Анна Нетребко
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Для встречи европейской зимы Анна Нетребко выбрала яркий образ в лучших традициях собственного стиля. На прогулку с семьей оперная дива надела эффектные неоновые брюки, которые зарифмовала с черной паркой. Цвету низа вторит меховая отделка капюшона — идеальное попадание в тон!
Кайли Дженнер
Фото: Instagram @kyliejenner
Даже любительница микроскопических и супероблегающих платьев Кайли Дженнер не упускает возможности похвастаться трофеями зимнего шопинга. Гигантский пуховик-«зефирка» — тому яркое подтверждение.
Полина Диброва
Фото: Instagram @polinadibrova
Красавица-жена Дмитрия Диброва Полина доказывает, что совсем не обязательно прятать стройные ноги под всеобъемлющими пальто. Модель и многодетная мама делает ставку на светлые скинни-джинсы, уютные лоферы цвета песка и жемчужно-розовый пуховик О-силуэта.
Юлия Барановская
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
Юлия Барановская показала, что совсем не обязательно думать над сложносочиненными образами. Теплый лыжный костюм цвета неба в паре с мягким джемпером — беспроигрышный ход, который отлично смотрится на фото на фоне горных пейзажей.
Хайди Клум
Фото: Instagram @heidiklum
В этом году Хайди Клум так мечтала о снежной зиме, что приближала ее как могла. Супермодель устроила дерзкую фотосессию в огромной дутой куртке канареечного цвета, брутальных ботфортах с металлической фурнитурой и бейсболке. А под верхней одеждой — абсолютно ничего.
Айза Долматова
Фото: Instagram @aizalovesam
Поклонницей тотального oversize и одежды, будто позаимствованной у бойфренда, является и Айза Долматова. Порой звезду даже критикуют в Сети за слишком «мальчишеский», зато невероятно удобный стиль.
Алика Смехова
Фото: Instagram @alika_smekhova
Алика Смехова обожает прогулки на природе и часто делится с поклонниками, как проводит время с любимым питомцем. Артистка показала, как выглядеть нежно и не замерзнуть, и для этого сформировала total-образ на основе конфетных оттенков.
Не так давно мы рассказывали о звездах, которые не стесняются показывать себя во всей красе на красной дорожке. Среди любительниц выйти на светские мероприятия в одних чулках оказались Мадонна, Мэрайя Кэри, Анастасия Волочкова, Ирена Понарошку и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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