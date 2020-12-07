«Стала еще ярче»: Регина Тодоренко покрасила волосы в розовый цвет

Регина Тодоренко в преддверии Нового года увлеклась переменами. Она часто меняет образы для участия в шоу «Ледниковый период», например, в последнем выпуске появилась в роскошном образе Клеопатры в черном парике.

В жизни вдали от камер Регина тоже решила немного поменять имидж — покрасила пряди в розовый цвет. Фотографией в новом образе она сегодня поделилась в своем Instagram.

«Я тоже не ожидала! По вчерашнему опросу в сториз я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум — это натуральный цвет волос. Как вам Регина Петровна?», — пишет Регина.

Новый стиль девушки порадовал поклонников, которые с большим интересом наблюдают за модными экспериментами Регины и оценивают, насколько они удачные:

«Никогда не видела, чтобы взросла тетя красила волосы в розовый цвет, как какой-то подросток», «Регина, вам очень идет, прям к лицу!!», «Не, будь натуральной», «Как говорил классик: "Во всех вы, душенька, нарядах хороша!". Вам очень идет!», «Шикарная», «Стала ярче прежней», «С такой позицией на жизнь далеко не уедешь», «Регина ты крута! Очень».