Сергей Лазарев показал новые фото с подросшим красавчиком-сыном: «Скоро папу догонит»

Фолловеры отметили, как подрос сын Сергея Лазарева и то, каким красавчиком он растет. «Как вы красивы и эстетичны...», «Ну какие ж хорошенькие», «Замечательные фотографии! », «Какие красавцы», «Красивые», «Какой он уже большой. Возможно, и обгонит. Фото шикарные», «Красавцы. Никита такой большой уже», «Какой взрослый уже, только недавно же был малышариком. Ну очень красивый мальчишка!», «Какой же он взрослый!», «Ну красавчики!», «Отпад, вот это красавцы-мужчины», «Огонь! Красавцы», «Какие милые», «Ох, сердцееды!», «Красавцы! Какие у Никитки глаза», — пишут они в многочисленных комментариях.

Напомним, сын Никита и дочь Аня появились у Сергея Лазарева благодаря суррогатной матери. О рождении первенца певец сообщил только спустя два года после его появления на свет, а о своей дочке — через год после очередного пополнения в семействе. Артист не называет имени матери детей (биологически и Аня, и Никита родились от одной женщины, однако выносили их разные суррогатные мамы), но рассказывает, что, несмотря на внешнее сходство, характер у наследников разный: «Никита не ревновал к сестренке. Обрадовался, когда узнал, что станет старшим братом. Он чуткий и добрый мальчик. Наблюдает за Анечкой, приносит ей свои игрушки, держит на ручках... Дочь сейчас копия годовалого Никиты, но по характеру более требовательная».